Košarkaši Crvene zvezde mogu do mjesta među šest najboljih timova u Evroligi, tvrdi softver koji je predvidio kompletan rasplet ligaškog dijela sezone.

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da nastave nevjerovatan niz u Evroligi jer su u petak uveče poraženi od Makabija pred svojim navijačima, ali tim Saše Obradovića i dalje je u veoma dobroj poziciji. Po trenutnom stanju na tabeli, Crvena zvezda bi morala kroz plej-in da se izbori za četvrtfinale, ali...

Specijalizovani profil "Figurei8ht" odradio je projekcije za nastavak ligaškog dijela sezone, a po njihovoj računici Zvezda bi takmičenje mogla da završi i na šestom mjestu! To bi značilo da srpski predstavnik preskače plej-in i odmah ulazi među osam najboljih timova, a za mjesto na Fajnal-foru borio bi se protiv trećeplasirane ekipe na kraju ligaškog dijela - u ovom slučaju Barselone.

Vidi opis Kompjuter izračunao koliko pobjeda treba Crvenoj zvezdi za četvrtfinale Evrolige Skloni opis

Proračun kaže da će na kraju ligaškog dijela takmičenja prvo mjesto zauzeti Fenerbahče sa čak 27 pobjeda, da će 25 pobjeda imati Olimpijakos, a po 23 trijumfa Barselona, Valensija i Real, koji bi bio prvi nepovlašćeni tim u doigravanju. Odmah iza je Crvena zvezda sa 22 pobjede, kao najbolja u krugu koji čine još Panatinaikos, Monako i Hapoel iz Tel Aviva. Za kraj, deseto mjesto popunio bi Žalgiris. Ovako to izgleda na predviđenoj tabeli:

Key takeaways:

Fenerbahçe (97%) and Olympiacos (84%) very likely to finish in the Top 4

Top 10 teams almost certain



Top 4 | 24 wins threshold (less likely 23 wins)

➖ Clear advantage to:

Crvenoj zvezdi se daje čak 89 odsto šansi da se nađe među deset najboljih timova na kraju ligaškog dijela sezone, pa je to praktično već gotovo posao. Naravno, to u ovom trenutku nije dovoljno za jednog od dva predstavnika Srbije u Evroligi, jer crveno-bijeli imaju mnogo veći cilj ispred sebe - daje im se 42 odsto da će završiti među šest najboljih timova, a "samo" 19 odsto da će biti među prve četiri ekipe i tako obezbijediti prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Trenutno, Crvena zvezda ima skor 16-11 u Evroligi, a do kraja takmičenja ostalo je još 11 rundi. Ako su predikcije tačne, crveno-bijelima je potrebno još najmanje šest pobjeda, dok bi navijači željeli da ih bude i sedam ili osam, kako bi se potvrdilo mjesto u četvrtfinalu i izbjeglo doigravanje u kojem se Zvezda prošle sezone nije dobro snašla.

Kakve su šanse Partizana?

Iako tim Đoana Penjaroje u posljednje vrijeme igra veoma dobro, što je posebno bilo vidljivo protiv Panatinaikosa u Beogradu, softver ne daje nikakve šanse crno-bijelima. Po predviđanjima koje je uradio profil "Figurei8ht", Partizan će ligaški dio sezone u Evroligi završiti sa samo 13 pobjeda, što će biti veoma daleko od desete pozicije.

Crno-bijeli za sada imaju devet pobjeda u Evroligi, a predviđa im se da će u nastavku takmičenja slaviti još samo četiri puta. Ukoliko to bude slučaj, neće moći ni da se približe pozicijama koje vode u doigravanje. Sa 13 pobjeda u ligaškom dijelu takmičenja Partizan bi završio na 17. poziciji, uz isti učinak kao Pariz koji bi bio jedno mjesto ispod. Ekipa Žalgirisa, kojoj se predviđa deseta pozicija, imala bi čak osam pobjeda više.

