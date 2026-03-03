logo
"Nemojte da propustite tako lijep trenutak": Aćimović se obratio navijačima Crvene zvezde

"Nemojte da propustite tako lijep trenutak": Aćimović se obratio navijačima Crvene zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Jovan Kule Aćimović pozvao je navijače Crvene zvezde da dođu na rođendan kluba 8. marta i da podrže ekipu na meču protiv Napretka.

Jovan Kule Aćimović pozvao navijače Crvene zvezde na utakmicu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda će u nedjelju 8. marta obilježiti 81. rođendan. Na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje Napredak iz Kruševca. Uoči tog meča čuveni fudbaler crveno-bijelih Jovan Kule Aćimović pozvao je navijače da dođu na stadion. Ulaz je besplatan.

"Svečani dan za sve nas, posebno za nas starije igrače. Ponosan sam što pripadam zvezdaškoj porodici. Zvezda zna da obilježi rođendan na lijep način, ima čime da se pohvali i traje dugi niz godina", rekao je Aćimović za zvanični sajt kluba.

Nada se da će stadion biti ispunjen i da će rođendan da se proslavi na pravi način.

"Svi rođendani Zvezde su posebni, pamtim i proslavu povodom osvajanja Kupa evropskih šampiona, to se ne zaboravlja. Rođendani nas uvijek vraćaju u prošlost. Prisjećamo se lijepih uspomena i uvijek mi je drago kada vidim aktere svih tih događaja. Kada se okupimo na stadionu, to je lijep momenat. Sve pozivam na Marakanu, da dođu na proslavu i da ne propuste tako lijep i svečani trenutak", zaključio je Aćimović.

