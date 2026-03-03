logo
Najtalentovaniji trener svijeta dobio otkaz poslije pobjede 8:0!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Krajnje nevjerovatna odluka rukovodstva Flamenga koje je odmah smijenilo sjajnog trenera Filipea Luisa.

Flamengo smijenio trenera poslije pobjede 8:0 Izvor: Profimedia/Andre Borges/EFE

Brazilski trener Filipe Luis više nije na kormilu Flamenga. Vjerovatno najtalentovaniji trener svijeta, uz recimo još Seska Fabregasa, dobio je otkaz samo tri mjeseca pošto je sa Flamengom osvojio domaće prvenstvo u Brazilu, odnosno Kopa Libertadores - južnoameričku Ligu šampiona.

Da stvar bude nevjerovatnija, odluka je "pala" nakon što je Flamengo pobijedio niželigaša Madureiru 8:0 u polufinalu regionalnog prvenstva Karioka, što će posebno razljutiti navijače ovog kluba i dovesti do pitanja - šta više želite od trenera?

Zašto je Filipe Luis dobio otkaz? Nezvanično, samo jer je izgubio utakmice za trofeje Superkupa Brazila i Južne Amerike. U pitanju su manje važni trofeji na koje mnogi klubovi gledaju kao nešto važnije od prijateljske utakmice, ali izgleda da su u Flamengu upravo na tome odlučili da "cepidlače".


Takođe, njegova ekipa je nešto slabije startovala u novoj sezoni brazilskog prvenstva (četiri boda na tri utakmice), ali kada se uzme u obzir koliko je Filipe Luis zadužio ekipu - stvarno je nevjerovatno da je zbog toga dobio otkaz.

Bivši fudbaler Ajaksa, Deportiva, Atletika, Čelsija i Flamenga, počeo je trenersku karijeru upravo u ovom klubu i ubrzano je iz mlađih kategorija stigao do klupe prvog tima - na čijem je čelu bio od 2024. Ne bi trebalo da mu bude teško da pronađe novi klub, a Flamengo će se pitati šta je upravo uradio sa direktorom Žozeom Botom.

