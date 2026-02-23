logo
Ovakav penal nikada niste vidjeli: Golman nije ni trepnuo, lopta je bila u golu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

U Brazilu je viđena i nova, inovativna taktika, za izvođenje jedanaesteraca i brzo je snimak postao viralan.

Penal u Brazilu video Izvor: Printscreen/X/Momentosdoesp

Fudbaleri traže razne taktike i služe se mnogim trikovima da bi bili što sigurniji prilikom izvođenja penala. Tako je jedna situacija iz Brazila dospjela u centar pažnje. Potez kakav se rijetko viđa dogodio se na utakmici između Portugese i Korintijansa u četvrtfinalu plej-ofa Pauliste.

Poslije 90 minuta igre bilo je neriješeno (1:1), pa se pristupilo izvođenju jedanaesteraca. U petoj seriji je Maseio došao do "kreča", namjestio loptu i čekao znak sudije. Kada je arbitar dao znak, golman Korintijansa Hugo Souza je čekao da igrač napravi zalet, ali se to nije dogodilo. Nije se pomjerio, šutirao je odmah "iz koljena" i iznenadio sve. Čuvar mreže nije stigao ni da se pomjeri.

Taj penal postao je viralan, mada neće mnogo pomoći Portugesi pošto je ispala poslije penal serije. Penale nisu realizovali Rene i Kauari. U polufinalu će igrati protiv Novorizontina, dok u drugom meču igraju Palmeiras i Sao Paolo.

