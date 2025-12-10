logo
"Ovo je najstroži penal ikad, ako ovo sudite...": Sudija otišao da gleda VAR i napravio haos u Ligi šampiona

"Ovo je najstroži penal ikad, ako ovo sudite...": Sudija otišao da gleda VAR i napravio haos u Ligi šampiona

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Penal dosuđen na meču Intera i Liverpula je podijelio igrače, ali i fudbalsku javnost. Da li je opravdano za ovakav kontakt dosuditi najstrožu kaznu?

Sporni penal na utakmici Inter - Liverpul Izvor: Youtube/Arena Sport TV/printscreen

Liverpul je savladao Inter na "Đuzepe Meaci" 1:0 u Ligi šampiona pogotkom Dominika Soboslaja sa penala. Taj penal je skrivio Alesandro Bastoni u 87. minutu, a odluka sudije da ga svira je napravila priličan haos. Igrači Intera i dalje negoduju, igrači Liverpula su naravno zadovoljni. Ipak, i njima je bilo jasno da je penal - prestrog. 

"Ako dosudite penal za ovo, onda je svaki kontakt u šesnaestercu penal. Bila je to izjednačena utakmica, niko nije zaslužio pobjedu. Najpravednije je bilo neriješeno. Penal nije postojao, ali to je fudbal. Nismo srećni", rekao je poslije utakmice Henrik Mkitarijan.

Odluka Feliksa Cvajera nije bila po volji ni Manuelu Akanđiju. Nekadašnji štoper Mančester sitija i Borusije Dortmund ne može da vjeruje da je ovakav kontakt vrijedan jedanaesterca.

"Povukao ga je za dres, ali je prestrogo da se zbog toga sudi jedanaesterac. Kada gledate situaciju na usporenom snimku, sve izgleda gore nego što je bilo. Ovo je jedan od najstrože dosuđenih jedanasteraca koje sam vidio. To nije jedanaesterac", zagrmio je on.

Pogledajte tu situaciju:

Šta kažu u Liverpulu?

"Jedanaesterac je bio strog, ali bilo gdje drugo na terenu za to bi se sudio faul", rekao je iskusni bek Endi Robertson, dok je Virdžil Van Dajk se dvoumio,

"Čist jedanaesterac", zavikao je prvo, a kada je vidio snimak... "Zapravo... uf... Recimo ovako: sudija ga je dosudio. Ali naš gol u prvom poluvremenu neopravdano je poništen, tako da je na kraju u redu", izvukao se tako Van Dajk na gol Ibrahime Konatea. 

