Liverpul može i bez Mohameda Salaha: Redsi iz penala srušili Inter

Liverpul je slavio u Milanu golom Dominika Soboslaja u 85. minutu iz jedanaesterca.

Izvor: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

U 6. kolu Lige šampiona Inter je dočekao Liverpul, a meč je završen pobjedom gostiju koji su iz penala u 85. minutu uspjeli da stignu do bodova 1:0 (0:0). Čini se da su dešavanja prethodnih dana na "Enfildu" uticala i na klub i na igrače, pa su gosti imali jedva jednu veliku šansu da dođu do gola u Milanu, a na kraju su trijumfovali sa bijele tačke i pokazali da mogu i bez Mohameda Salaha.

Nije se igralo u posebno jakom ritmu, kao da su igrači oba tima kalkulisali. Ipak, uspio je Liverpul da dođe do gola, ali je on nakon VAR provjere poništen, strijelac je bio Hugo Ekitike u 35. minutu, ali je na kraju ustanovljeno da je igrao rukom, pa je nakon provjere dobio i žuti karton.

U durgom poluvremenu su uslijedile izmjene za Inter tek u kasnijoj fazi meča, kad je bilo jasno da se nešto mora promijeniti na terenu. Liverpul nije odustajao, napadao je i dalje, a onda je došao i do prve velike šanse, koju nije sproveo u djelo. Svega tri, četiri minuta nakon prilike, uslijedila je sporna situacija - povlačenja za dres Virca od strane Alesandra Bastonija.

Penalti assinalado há minutos a favor do Liverpool (por intervenção do VAR).

Um enxovalho para o Director Tecnico de Arbitragem, árbitros e comentadores de arbitragem portugueses.

Por isso é que não querem árbitros estrangeiros por cá.pic.twitter.com/7dC9Hbu7Og — Tiago Silva (@hugotiago_)December 9, 2025

Sudija je poslije kontakta sa VAR sobom riješio da pogleda snimak, a nakon toga pokazao na bijelu tačku. Siguran je bio Dominik Soboslaj i osigurao veliku pobjedu svom timu. Inter je u nastavku pokušavao da dođe do izjednačenja, ali do kraja nije bilo prilika.

Bonus video:

Pogledajte 01:14:27 Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić) Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)