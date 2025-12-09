logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Liverpul može i bez Mohameda Salaha: Redsi iz penala srušili Inter

Liverpul može i bez Mohameda Salaha: Redsi iz penala srušili Inter

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Liverpul je slavio u Milanu golom Dominika Soboslaja u 85. minutu iz jedanaesterca.

Liverpul pobijedio inter u milanu Izvor: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

U 6. kolu Lige šampiona Inter je dočekao Liverpul, a meč je završen pobjedom gostiju koji su iz penala u 85. minutu uspjeli da stignu do bodova 1:0 (0:0). Čini se da su dešavanja prethodnih dana na "Enfildu" uticala i na klub i na igrače, pa su gosti imali jedva jednu veliku šansu da dođu do gola u Milanu, a na kraju su trijumfovali sa bijele tačke i pokazali da mogu i bez Mohameda Salaha.

Nije se igralo u posebno jakom ritmu, kao da su igrači oba tima kalkulisali. Ipak, uspio je Liverpul da dođe do gola, ali je on nakon VAR provjere poništen, strijelac je bio Hugo Ekitike u 35. minutu, ali je na kraju ustanovljeno da je igrao rukom, pa je nakon provjere dobio i žuti karton.

U durgom poluvremenu su uslijedile izmjene za Inter tek u kasnijoj fazi meča, kad je bilo jasno da se nešto mora promijeniti na terenu. Liverpul nije odustajao, napadao je i dalje, a onda je došao i do prve velike šanse, koju nije sproveo u djelo. Svega tri, četiri minuta nakon prilike, uslijedila je sporna situacija - povlačenja za dres Virca od strane Alesandra Bastonija.

Sudija je poslije kontakta sa VAR sobom riješio da pogleda snimak, a nakon toga pokazao na bijelu tačku. Siguran je bio Dominik Soboslaj i osigurao veliku pobjedu svom timu. Inter je u nastavku pokušavao da dođe do izjednačenja, ali do kraja nije bilo prilika. 

Bonus video: 

Pogledajte

01:14:27
Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić)
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liverpul Inter Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC