logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čudo od djeteta vodilo Bajern do preokreta: Velika pobjeda u Minhenu, pao i rekord Lige šampiona

Čudo od djeteta vodilo Bajern do preokreta: Velika pobjeda u Minhenu, pao i rekord Lige šampiona

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bajern je ostvario još jednu pobjedu u Ligi šampiona, ovog puta bio je bolji od Sportinga

bajern pobijedio sporting u ligi sampiona Izvor: Herbertz / Nico Herbertz / imago sportfotodienst / Profimedia

Bajern iz Minhena ponovo je pobijedio u Ligi šampiona, ovog puta crveno-bijeli su bili bolji od Sportinga iz Lisabona 3:1 (0:0), a glavna zvijezda meča bio je talentovani Lenart Karl. Njemački tim pokazao je karakter u ovom meču pošto je iz preokreta došao do trijumfa na domaćem terenu.

Bajern se tokom prvog poluvremena mučio da probije čvrstu odbranu Portugalaca. Sporting je uspješno odolijevao svim pokušajima domaćina, a onda je uslijedio i gol mladog Karla. Doduše, bio je poništen gledanjem video provjere. Golman Sportinga Rui Silva, imao je izvanredan nastup, odbranivši nekoliko opasnih udaraca. Pretio je i Hari Kejn koji je pogodio stativu, ali gol ipak nije bio postignut.

U nastavku meča, u 54. minutu, Sporting je ipak stigao do vođstva - nakon kontranapada Jošua Kimih je postigao autogol... Ipak, Bajern se nije predavao, domaćin nije klonuo duhom, a nagrada je stigla vrlo brzo. Najprije je Serž Gnabri izjednačio rezultat, iskoristivši prostor na drugoj stativi. Samo minut kasnije, Karl je postigao gol i postao najmlađi fudbaler u istoriji Lige šampiona koji je postigao gol na tri uzastopna meča - protiv Klub Briža, Arsenala i Sportinga.

Konačan rezultat postavio je Džonatan Ta u 77. minutu, osiguravši trijumf Bajernu. Gnabri je upisao asistenciju, a Sporting je ostao bez šansi u završnici meča. Ovom pobjedom Bajern se izjednačio s Arsenalom na vrhu Lige šampiona sa 15 bodova, uz meč više, dok Sporting ostaje na devet bodova, trenutno ispod crte za plasman u osminu finala.



Standings provided by Sofascore

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Bajern Sporting Lisabon Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC