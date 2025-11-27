logo
Hrvat napravio ogromnu grešku, navijači ga tjeraju iz kluba

Hrvat napravio ogromnu grešku, navijači ga tjeraju iz kluba

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Hrvatski golman Dominik Kotarski napravio je veliku grešku u Ligi šampiona.

Dominik Kotarski skrivio gol navijači Kopenhagena ga tjeraju iz kluba Izvor: X/xtra_cfc/printscreen

Fudbaleri Kopenhagena savladali su Kairat (3:2) u Ligi šampiona i nadaju se da bi zbog toga mogli da se uključe u borbu za nokaut fazu. Ipak, pobjeda danskog tima nije bila laka kako se očekivalo, jer je Kopenhagen imao tri gola prednosti i zatim sebi napravio dramu iz koje se jedva izvukao. Jedan od krivaca za to je i hrvatski čuvar mreže Dominik Kotarski (25).

Svojevremeno jedan od najtalentovanijih hrvatskih golmana, čuvar mreže u mlađim kategorijama Dinama iz Zagreba, a zatim Ajaksa i PAOK-a, velikom greškom je omogućio timu iz Kazahstana da postigne prvi gol na meču. Dominik Kotarski je u 81. minutu imao loptu u svom posjedu, ali je bio suviše neoprezan i dozvolio je da iz takve situacije bude savladan.

Kotarski je nekoliko sekundi birao najbolje rešenje, odugovlačio je sa dodavanjam ka saigračima, a Dastan Satpaev (17) je to iskoristio i kasnije loptu ubacio u praznu mrežu. Navijači Kopenhagena ogorčeni su zbog još jednog lošeg poteza Dominika Kotarskog, kojeg ne smatraju dovoljno dobrim golmanom za svoj tim.

Greška hrvatskog čuvara mreže dala je novu energiju Kairatu, koji je nekoliko minuta kasnije postigao i drugi pogodak. Kazahstanci nisu imali dovoljno vremena da stignu do izjednačenja, pa je predstavnik Danske osvojio sva tri boda, ali je očigledno da nisu zadovoljni načinom na koji su do njih došli.

Nakon pet odigranih mečeva u grupnoj fazi Lige šampiona, Kairat je pretposljednji na tabeli sa samo jednim osvojim bodom, a lošiji od njih samo je Ajaks koji je i dalje na nuli. Sa druge strane, Kopenhagen ima četiri boda pred poslednja tri kola takmičenja, a to je u ovom momentu dovoljno za 29. poziciju. Danci su u igri za nokaut fazu, ali bi za tako nešto Kotarski morao da bude mnogo više fokusiran.

:

Tagovi

fudbal Liga šampiona

