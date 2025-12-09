Olimpijakos napokon stigao do tri boda: Prvenac u Ligi šampiona za crveno-bijele iz Pireja

Olimpijakos je pobijedio prvi put u novoj sezoni Lige šampiona

Olimpijakos je pobijedio Kairat 1:0 (0:0) i tako prvi put trijumfovao u ovoj sezoni Lige šampiona, sada ima pet bodova i nalazi se na 26. mjestu. Sa druge strane, Kairat još nije uspio da dođe do trijumfa - poslije šest kola imaju samo jedan bod. Ipak, oni nisu na posljednjem mjestu, pošto Ajaks još uvijek nema nijedan bod.

Pobjeda Olimpijakosa bila je potpuno zaslužena, jer su na terenu bili bolji od rivala u gotovo svim segmentima igre, mada je čitav meč izgledao poprilično mlako i traljavo. Ipak, pravo je čudo što su uspjeli da postignu samo jedan gol, jer su svojom igrom zaslužili možda i nešto više.

Jedini pogodak postigao je Želson Martinš u 73. minutu, nakon vrlo dobrog dodavanja Mehdija Taremija. Martinš je preciznim udarcem savladao golmana Kairata. U završnici meča Olimpijakos je imao šanse za još koji gol, ali rezultat se nije mijenjao.

Sljedeći mečevi u Ligi šampiona biće tek naredne godine, kada će Olimpijakos igrati protiv Bajer Leverkuzena, dok Kairat dočekuje Klub Briž.



