logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nestvarna greška u Ligi šampiona, niko ne razumije šta je Nojer tamo tražio

Nestvarna greška u Ligi šampiona, niko ne razumije šta je Nojer tamo tražio

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Manuel Nojer napravio je nevjerovatnu grešku na utakmici Arsenala i Bajerna u Londonu

Greška Manuela Nojera na utakmici Arsenal - Bajern Izvor: YouTube/Arena sport

Derbi pete runde Lige šampiona odigran je u Londonu gdje je Arsenal pobedio Bajern sa 3:1. Trijumf pred domaćim navijačima, potvrda fantastične igre ekipe Mikela Artete, ali i jedan potez koji je obilježio meč.

Bilo je to u 77. minutu kada je Gabrijel Martineli postigao jedan od najlakših golova u karijeri. Nevjerovatno je kakvu je grešku napravio Manuel Nojer, jedan od najboljih golmana u istoriji. Izleteo je skoro do sredine terena, bio je tu kada je krenula kontra domaćeg tima, fudbaler "tobdžija" ga je lako obišao i zatresao praznu mrežu.

Arsenal Bajern higlightsi
Izvor: YouTube/Arena sport

Sve to dogodilo se u momentu kada je Arsenal vodio sa 2:1 i kada je njemački tim napadao i tražio gol za izjednačenje. Dogodila se izgubljena lopta, dodavanje Eberečija Ezea u prostor gdje je Martineli jednim dodirom poslao loptu sebi u prostor i nije mu bilo teško da završi napad. Teško da može da se objasni šta je iskusni njemački golman radio toliko daleko od gola.

Tagovi

Manuel Nojer KK Bajern Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC