Ludo veče u Ligi šampiona: Barselona preživjela, sumnjiva pobjeda Liverpula i preokret Atletika

U devet mečeva Lige šampiona palo je ukupno 26 golova.

Odigrano je i 6. kolo Lige šampiona, a na devet mečeva postignuto je 26 golova. Možda se znalo i za bolje dane u ovom elitnom takmičenju, ali su se u mnogim mečevima vidjela iznenađenja, pa je najveći utisak ostavila Barselona koja je jedva izdržala nalet Ajntrahta.

Olimpijakos je upisao prvu pobjedu u Ligi šampiona u ovoj sezoni, dok je Kairat ostao bez trijumfa. U narednom susretu Bajern je poslije primljenog autogola uspio da se oporavi i pobijedi 3:1, ali svi ostali mečevi su poprilično razočarali. Gostovanje Liverpula Interu nije prošlo na očekivan način - mnogo će se govoriti o video proveri kojom je dodijeljen penal ekipi sa "Enfilda". Na kraju, Liverpul je uspio da iznenadi Inter i u samom finišu meča u 88. minutu dođe do pobjede.

U meču Barselone i Ajntrahta, očekivala se mnogo, mnogo bolja igra domaćina. Na kraju utisak je - Barsa je izbjegla katastrofu. Nakon što su gosti poveli već u 21. minutu kad jeAnsgar Knauf bio precizan, domaćin je u 50. i 53. brzim golovima Kundea stigao do izjednačenja, pa i preokreta. Od tog trenutka, pa sve do kraja meča nije viđena nijedna velika šansa...

Mečevi u kojima je palo mnogo golova svakako su susretu PSV i Atletiko Madrid, kao i Rojal Union Sen Žiloa i Olimpik Marsej. U obe utakmice slavili su gosti i to istim rezultatom 3:2. Za Marsej se može reći da je uz mnogo sreće slavio. Domaći tim je poveo preko Anana Halejlija u petom minutu, ali je Igor Paišao već u 15. poravnao rezultat, a do poluvremena je i Grinvud stigao do gola. Drugo poluvrijeme bilo je takođe dinamično, Grinvud je ponovo pogodio, a onda je Mekalister u 78. minutu smanjio razliku. Uslijedile su i brojne izmjene u ekipi domaćina, ali nije mogao da dođe do gola i izjednačenja.

Kad je u pitanju PSV, on je uspio da u 10. minutu golom Tila dođe do vođstva, pa se očekivala vrlo dominantna partija domaćina. Međutim, brojni žuti kartoni poremetili su ritam u ekipi, a još i gol Alvareza u 37. minutu u potpunosti je uzdrmao PSV. U drugom poluvremenu su uslijedila još dva brza gola, pa u 85. minutu Pepi nije uspio da mnogo promijeni ritam iako je zatresao mrežu rivala. Atletiko je bio na visini zadatka i opravdano slavio u gostima.

Rezultati mečeva u Ligi šampiona