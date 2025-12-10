logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ova dva tima već idu dalje u Ligu šampiona: Već su poznati učesnici nokaut faze

Ova dva tima već idu dalje u Ligu šampiona: Već su poznati učesnici nokaut faze

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Arsenal i Bajern su već obezbijedili nokaut fazu Lige šampiona.

Bajern Minhen Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon sinoćnjih mečeva u Ligi šampiona, imamo prve putnike u nokaut fazu. Pošto je odigrano prvih devet utakmica šestog kola elitnog takmičenja, za sada znamo da će Arsenal i Bajern igrati u nokaut fazi, mada su daleko od toga da obezbijede mjesto u prvih osam. 

Ova dva kluba poslije šest kola imaju po 15 bodova i matematički su sigurni. Atalanta sa 13 bodova je jako blizu nokaut faze kao i ostatak timova u prvih osam - PSŽ, Inter, Real Madrid, Atletiko i Liverpul sa po 12 bodova.

Pogledajte tabelu Lige šampiona: 



Standings provided by Sofascore

Liga šampiona se nastavlja mečevima od 18.45 kada igraju Ajaks i Karabag, kao i Viljareal i Kopenhagen. Zatim od 21 imamo mnogo više mečeva, a najzanimljiviji su susreti Atletik Bilbaa i Pari Sen Žermena, Bajera i Njukasla, Benfike i Napolija i naravno Real Madrida i Mančester sitija.

Arsenal, koji je još uvijek bez ispuštenog boda, ide na gostovanje ekipi Benfike koja će prva pokušati da dođe do bodova u okršaju sa "tobdžijama".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona FK Bajern Arsenal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC