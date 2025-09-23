Mijenja se pravilo o penalima u fudbalu, navijači već bijesni

Da li je vrijeme za nove promjene pravila u fudbalu? Stigao je prijedlog koji je već mnoge navijače razljutio, a odgovara samo golmanima.

Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Gotovo svake godine mijenjaju se fudbalska pravila, pa tako sada stiže najava da bi od sljedeće sezone penali mogli da budu drugačiji nego što smo navikli. Sudijski analitičar iz Španije, čuveni Eduardo Ituralde Gonzales, koji je gotovo dvije decenije sudio u La Ligi, ispričao je da bi jedanaesterci mogli da dobiju sasvim novi izgled.

"Najava onoga što se može dogoditi sljedeće godine, poludiće... Jedno od fudbalskih pravila koje bi moglo da se promijeni je ono o jedanaestercu. Jednom kad je golman odbrani, nema odbijanca!", rekao je Gonzales u jednoj emisiji.

"Dakle, ako golman odbrani, igra se zaustavlja i slijedi gol-aut", rekao je sudija i dodao da je to ideja čuvenog Pjerluiđija Koline.

Šta bi ovo značilo za fudbal?

Izvor: STEFAN STOJANOVIĆ/ MONDO

Nije prvi put da se predlaže zaustavljanje igre u slučaju da golman odbrani prvobitni šut sa "bijele tačke", pa je tako to bila ideja još prošle godine. Za sada nisu mnogi za ovaj plan, pošto bi na taj način golman imao prednost u odnosu na oštećenu ekipu, ali postoje velike šanse da se pravilo usvoji.

"Ova mjera, koja još čeka odobrenje Međunarodnog odbora FIFA-e (IFAB), ima sve veću podršku. Smatra se da jedanaesterac ekipi koja napada ionako daje ogromnu prednost, a mogućnost odbijanca predstavlja nepravednu drugu priliku. Dodatni argument je i činjenica da su golmani već ograničeni pravilom da barem jednim stopalom moraju ostati na gol-liniji", pojašnjeno je i vidjećemo da li će na kraju pravilo zaživjeti.

Takođe, vjeruje se da bi ukidanjem "druge šanse" poslije penala bila konačno završena i rasprava oko ranijeg ulaska igrača u kazneni prostor koja daje previše prostora za različito tumačenje.