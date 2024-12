Zvezdina instrukcija igračima - ako nije penal, promaši ga! Zvezdan Terzić otkrio dogovor iz svlačionice

Crvena zvezda traži da UEFA odredi stranca za predsjednika Sudijske komisije FSS i insistira od svojih igrača da promaše jedanaesterac koji nije sa razlogom dosuđen.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je da crveno-bijeli žele stranca za predsjednika Sudijske komisije. Naglasio je da na "Marakani" ne razmišljaju o tome ko sudi utakmice ekipe Vladana Milojevića, podsjetivši na ubedljive pobjede Zvezde u nizu (Tekstilac 6:0, Novi Pazar 7:0, Jedinstvo 4:0, Čukarički 5:2).

"Zvezda insistira da dođe stranac za predsjednika Sudijske komisije FSS", kazao je Terzić na konferenciji za novinare.

On je naglasio i da postoji dogovor sa igračima da ako arbitar dosudi nepostojeći penal, oni taj ne iskoriste.

"Mi imamo dogovor sa našim igračima da kada god sudija svira penal, a vidimo da penal nije bio, dogovor je da se šutne penal pored gola. Mi ne znamo ko sudi koju utakmicu, to je priča alibija, to plasiraju naši rivali. Zvezda je toliko bolja i dominantnija da nama ne treba pomoć. To baca mrlju na dominaciju Zvezde. Dovedite koga god da sudi, mi svakome damo pet komada i to su gluposti zlonamjernih", rekao je Terzić.

Crvena zvezda završila je prvi dio sezone kao prvoplasirana na tabeli, sa 17 bodova više od drugoplasiranog Partizana i sa 19 pobjeda u 20 kola, uz jedan remi.

Na konferenciji za novinare povodom kraja 2024. godine, Terzić je govorio o nizu različtih tema, a najviše o transferima Crvene zvezde.