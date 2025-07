Nekadašnji kapiten Srbije Dušan Tadić i dalje u potrazi za klubom, a Cirih više nije u konkurenciji za njegov potpis.

I dalje je neizvjesna sudbina nekadašnjeg kapitena Srbije Dušana Tadića koji je ljetos raskinuo saradnju sa turskim Fenerbahčeom. Kao potencijalne destinacije spominjale su se Srbija, Holandija i Švajcarska, međutim, za sada nema konkretnijih informacija. Posljednji u nizu spominjao se Cirih, ali sportski direktor tog kluba Miloš Malenović demantovao te navode.

U izjavi za švajcarski "Blik" je istakao da je iskusni vezista van finansijskih dometa tog kluba. Inače, Malenović dobro poznaje Tadića, pošto mu je jedno vrijeme bio agent.

U Srbiji samo Vojvodina

Iako se nekadašnji kapiten Ajaksa dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom, njegove riječi da u Srbiji jedino može igrati za jedan klub odzvanjaju u ušima "Delija". Tadića je novosadski klub već kontaktirao prošle sezone, ali se Dušan zahvalio na ponudi i odužio obećanjem klubu u kome je ponikao.

"Vеlika mi jе čast ukazana timе. U Vojvodini sam stеkao fudbalsko imе i prеzimе. Ljubav prеma fudbalu i Vojvodini usadio mi jе moj otac Pеra, dugogodišnji fudbalski radnik i vеliki poštovalac Vošinе tradicijе. Nijе bilo šansе, niti sam ja žеlio, da od kućе odеm u bilo koji klub osim u Vojvodinu. Ta ljubav živi do danas, gdjе god da sam igrao u mеđuvrеmеnu. Bio bi to zanimljiv izazov, zaista, ali ja sam ugovorom vеzan za Fеnеrbahčе do jula 2025. godinе. Mеđutim, ukoliko sе bilo šta promijеnilo u mеđuvrеmеnu i ukoliko bih rеšio da još koju godinu zaigram u Srbiji, tada to možе da budе jеdino u Vojvodini", rekao je Tadić za novosadski "Dnevnik".

Tadić je potom obukao dres Groningena gdje se zadržao dvije sezone, da bi prešao u Tvente. Uslijedila je epizoda u Sautemptonu, a onda je svoje mjesto pod suncem pronašao u Ajaksu sa kojim se rastao 2023. godine kada je dogovorio saradnju sa turskim Fenerbahčeom.

Povratak na mjesto uspjeha

U jednom momentu je najrealnije zvučala opcija povratka u Ajaks gde je igrao najbolji fudbal u karijeri i proveo pet godina, ali te priče su u posljednje vrijeme utihnule. Spominjala se mogućnost da uplovi u trenerske vode, ali izgleda da je još uvijek rano za kraj igračke karijere. Turski mediji su čak prenijeli detalje da je dogovoren jednogodišnji ugovor sa opcijom produžetka i kako je Tadiću obećan posao u omladinskoj školi.

