Zvezda krenula po Dušana Tadića: Pregovori već počeli, otkucava transfer-bomba decenije na Marakani

Crvena zvezda sprema veliki transfer, povratak bivšeg kapitena u srpski fudbal

Izvor: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

FK Crvena zvezda pregovara sa Dušanom Tadićem (36), objavio je portal "Mozzart sport". Bivši kapiten reprezentacije Srbije napustio je Fenerbahče kao slobodan igrač i već je počeo razgovore sa šampionom Superlige koji stvara tim za novu sezonu.

"Rukovodstvo Crvene zvezde započelo je specijalnu operaciju čiji bi pozitivan ishod mogao da znači da će biti aktivirana bomba decenije", navedeno je u tekstu.

Crvena zvezda je prethodnih dana, nedjelja i mjeseci pojačavala odbranu, u koju su stigli Miloš Veljković iz Verdera i Rodrigao iz Zenita, a najavljen je i dolazak Naira Tiknizjana iz Lokomotive iz Moskve.

Dok se trudi da pojača sve linije tima i dok navijači sanjaju nagoviješteni dolazak Marka Arnautovića, Tadićev potpis bi jedan od najzvučnijih u srpskom fudbalu posljednjih godina.

Napustio Fenerbahče poslije dvije godine

Dušan Tadić igrao je prethodne dvije sezone za turskog velikana i u prošloj sezoni sarađivao je sa Žozeom Murinjom. Odlukom kluba, zajedno sa Edinom Džekom, Srbin je napustio Fener i slobodan je da bira novu sredinu i da potpiše bez obeštećenja.

U dresu Fenerbahčea Tadić je odigrao 109 utakmica, dao 29 golova i namjestio 35, a u sezoni 2024/25 postigao je 13 pogodaka i namjestio 18.

Piksi ga prozvao, rekao da to nije "onaj Tadić"

Samo dan prije objavljivanja vijesti o Tadićevim pregovorima sa Zvezdom, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi oglasio se o načinu na koji je Tadić prošlog ljeta napustio reprezentaciju.

Selektor je kazao da je Tadić to učinio svojevoljno, da je poslušao savjete koje nije trebalo da posluša i da bi trebalo realno sagledati da više nije na fizičkom nivou na kojem je bio.

"Tadić bi bio vjerovatno u reprezentaciji i dan-danas ovdje sa vama da nije sam donio odluku. Sam je donio odluku da se povlači iz reprezentacije i to sada i znate. Na nečije odluke ne možete da utičete. Mislim da je to bila greška, to je moje mišljenje, ali nisam u njegovoj koži, glavi i mozgu. Donio je odluku kakvu je donio i to prihvatamo. Nema tu svađa i ubjeđivanja prije nego što se donese važna odluka morate da se savjetujete i da pričate sa nekim. Očigledno je pričao sa nekima koji su mu rekli 'Pozdravi se i nemoj više da igraš za reprezentaciju' i mislim da je to bio loš savjet. Pričam to iz mog ugla. Znamo mi da on nije na fizičkom uglu kao prije tri-četiri godine. To vidimo i u Fenerbahčeu, nemoj da se lažemo. Ali da zna fudbala i da može da pomogne u nekim momentima, ali ta priča je završena i ne bi trebalo o tome pričati. Bilo mi je jako drago i bio sam srećan da sam ga imao u timu. Dao sam mu i traku, vidio sam ga i kao nekog vođu, iako je to bila zdrava grupa, slagali smo se i nismo imali probleme", rekao je Stojković o Tadiću.

Godinama mu se nadaju u Vojvodini

Dušan Tadić godinama je isticao koliko voli Vojvodinu i koliki je njen navijač. Rukovodstvo Voše prošle godine je izašlo u javnost sa idejom da se ljubimac navijača vrati na "Karađorđe", gdje je ponikao i gdje je igrao do 2010. godine. Ipak, tada je jedna od najboljih srpskih "desetki" morala da odbaci tu ideju.

"Vеlika mi jе čast ukazana timе", počeo je priču Dušan Tadić i dodao: "U Vojvodini sam stеkao fudbalsko imе i prеzimе. Ljubav prеma fudbalu i Vojvodini usadio mi jе moj otac Pеra, dugogodišnji fudbalski radnik i vеliki poštovalac Vošinе tradicijе. Nijе bilo šansе, niti sam ja žеlio, da od kućе odеm u bilo koji klub osim u Vojvodinu. Ta ljubav živi do danas, gdjе god da sam igrao u mеđuvrеmеnu. Bio bi to zanimljiv izazov, zaista, ali ja sam ugovorom vеzan za Fеnеrbahčе do jula 2025. godinе. Mеđutim, ukoliko sе bilo šta promijеnilo u mеđuvrеmеnu i ukoliko bih rijеšio da još koju godinu zaigram u Srbiji, tada to možе da budе jеdino u Vojvodini", rekao je tom prilikom Tadić.