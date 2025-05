Elvir Baljić pobjesnio kad je vidio Dušana Tadića na klupi: Odmah otpustite Murinja, pravi budale od nas

Elvir Baljić je jako bijesan na Žozea Murinja i želi da on bude otpušten u Turskoj.

Fenerhahče je u 32. kolu turske lige izgubio 1:0 od Bešiktaša i tako praktično ostao bez šansi za titulu. Prve kritike su došle na račun trenera Žozea Murinja, a najoštriji je bio Elvir Baljić. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine imao je sjajnu karijeru u Turskoj gdje je igrama u Bursi i Fenerbahčeu zaradio transfer u Real Madrid 1999. godine. Nakon tri sezone u Španiji vratio se u Tursku, prvo na pozajmicu u Fener, pa onda u redove Galatasaraja. Igrao je i za Konjaspor, Ankaraguču i Istanbulspor, a bio je trener i asistent u klubovima u ovoj zemlji.

Nekadašnji napadač je jako ljut na "Posebnog" i traži njegovu hitnu smjenu. Čak je išao tako daleko da je rekao da ne samo da Portugalac više nije vrhunski, već više nije ni dobar trener. Arogancija je ono što mu najviše smeta kod jednog od najboljih stručnjaka svoje generacije.

"On pravi budale od svih nas. Molim ljude iz kluba da ga hitno smijene. Mislim da Murinjo više nije dobar trener - ustvari, da je loš trener. On se svima nama ruga i više ne mogu da ćutim. Opet nas je iznenadio postavom. Gdje je logika? Ne možeš da uništavaš ekipu svojim egom i arogancijom. Igrači nemaju kontinuitet jer on stalno nešto mijenja", rekao je Baljić.

"Molim Fenerbahče da ga otpusti odmah"

Murinjo je prtiv Bešiktaša na klupi ostavio Dušana Tadića, Edina Džeku, Čenka Tosuna, i Dominika Livakovića i to se nije svidjelo Baljiću koji traži hitnu smjenu. "Molim Fenerbahče da na kraju sezone ne nastavi saradnju s ovim čovjekom. Više nemam nikakvog poštovanja prema njemu, a što se tiče igrača, želim im reći samo jedno - prvenstvo su izgubili, ali zašto se ne bore? Znači li im uopšte za koga igraju?", zapitao se Baljić.

