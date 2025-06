Bivši kapiten reprezentacije Srbije pregovara sa Crvenom zvezdom. Ne tako davno već je dobio poziv da se vrati u srpski fudbal poslije decenije i po

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

Nekadašnji kapiten Srbije Dušan Tadić (36) pregovara sa Crvenom zvezdom o povratku u srpski fudbal, iz kojeg je otišao 2010. Tada je iz matične Vojvodine otišao u Holandiju, u Groningen, gdje je počeo veliku međunarodnu karijeru.

Deceniju i po kasnije, dok se sprema da posljednjeg dana juna postane slobodan igrač, Tadić je u razgovorima sa Zvezdom i uskoro bi moglo da se zna da li će se vratiti u Srbiju - ali na "Marakanu".

Sa stadiona na kojem je godinama predvodio reprezentaciju kao kapiten sada zovu Tadića da bude važan igrač crveno-bijelih u napadu na plasman u Ligu šampiona. Ako kaže "da", mogao bi da bude rival svom matičnom klubu Vojvodini.

Voša je i prošle godine isticala namjeru da ga vrati kući, ali je tada uzvratio ljubaznim odgovorom - hvala, još nije vrijeme.

"Vеlika mi jе čast ukazana timе", počeo je priču Dušan Tadić i dodao: "U Vojvodini sam stеkao fudbalsko imе i prеzimе. Ljubav prеma fudbalu i Vojvodini usadio mi jе moj otac Pеra, dugogodišnji fudbalski radnik i vеliki poštovalac Vošinе tradicijе. Nijе bilo šansе, niti sam ja žеlio, da od kućе odеm u bilo koji klub osim u Vojvodinu. Ta ljubav živi do danas, gdjе god da sam igrao u mеđuvrеmеnu. Bio bi to zanimljiv izazov, zaista, ali ja sam ugovorom vеzan za Fеnеrbahčе do jula 2025. godinе. Mеđutim, ukoliko sе bilo šta promijеnilo u mеđuvrеmеnu i ukoliko bih rijеšio da još koju godinu zaigram u Srbiji, tada to možе da budе jеdino u Vojvodini", rekao je tom prilikom Tadić za novosadski "Dnevnik".

Zvao ga i Ajaks

Dušan Tadić proslavlja gol u dresu Ajaksa

Tadić je igrao u inostranstvu za Groningen, Tvente, Sautempton, najdublji trag ostavio je u Ajaksu, gdje je protiv Reala pružio partiju života na "Bernabeuu", a od 2023. do 2025. bio je član Fenerbahčea.

Prethodnih nedjelja u nekoliko navrata je nagađano da bi Ajaks rado vratio Tadića, posebno zbog činjenice da novi trener holandskog tma postaje Džon Heitinga, bivši štoper Evertona koji je bio trener Ajaksa "na određeno" u proljeće 2023, u posljednjoj Tadićevoj polusezoni u Amsterdamu.

Za reprezentaciju Srbije Tadić je igrao od 2008. do 2024. i burnog rastanka sa selektorom Stojkovićem. U dresu nacionalnog tima nastupio je 111 puta i postigao 23 gola.