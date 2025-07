Novi remi Sloge na pripremama, Trivunović optimista: Momci vjeruju u ono što radimo!

Dobojlije nadoknadile minus od dva gola i remizirali sa Spartakom iz Subotice.

Izvor: FK Sloga Doboj

Fudbaleri dobojske Sloge odigrali su još jedan pripremni meč na Zlatiboru i upisali još jedan remi, treći u nizu.

Nakon duela protiv Novog Pazara i Javora ovog puta pobjednika nije bilo u duelu sa Spartakom iz Subotice – 2:2.

Superligaš Srbije imao je dva gola prednosti pošto je poveo preko Kolina Atulea, a onda je Luka Bijelović udvostručio prednost.

Ekipa Vuleta Trivunovića uspjela je prije odlaska na odmor da smanji preko Nikole Mandića, da bi Tatar u 69. minutu postavio konačnih 2:2.

Trivuniović je poslije meča rekao da je protivnik iskoristio greške njegove ekipe, ali da je Sloga mogla i da preokrene rezultat.

"Još jedna odlična utakmica protiv baš kvalitetnog tima. To govorim jer su ovo ozbiljne ekipe koje svaku vašu grešku maksimalno kazne. Tako je bilo i protiv Spartaka. Iz dvije naše greške smo primili dva gola, gdje smo loše reagovali. Mi da smo bili malo smireniji mogli smo da spojimo naše igrače u stopostotne šanse. Nismo uspjevali i onda uslijedi kazna. Mogu to da pravdam umorom, teškim nogama, mentalnim zamorom ali kako je vrijeme odmicalo dolazili smo do naše igre. Uspjeli smo da prvo smanjimo, zatim izjednačimo a mogli smo i da okrenemo rezultat. Raduje me karakter i što momci vjeruju u ono što radimo", rekao je Trivunović.