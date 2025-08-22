Brazilac Natanzinjo ima samo osam godina i već je potpisao ugovor

Brazilac Natanzinjo ima svega osam godina i potpisao je sponzorski ugovor.
Natanzinjo je dječak iz Brazila, koji ima svega osam godina i već sad je potpisao sponzorski ugovor. Mladi fudbaler je toliko talentovan, da je sportski brend "Najki" poželio da ga ima u svojim redovima.
S obzirom na to da je fudbal danas poprilično bazira na marketingu, ovaj sportski brend ne propušta priliku da svaki potencijalni talenat dovede u svoj tim. Sada je sponzorski ugovor potpisao i osmogodišnji Natanzinjo, talentovani igrač Flamenga. Već sada mnogi ga vide kao jedan od najvećih talenata brazilskog podneblja.
Na društvenim mrežama sve su češći snimci na kojima je dete, koje se igra sa loptom, ali to radi na čaroban način. Veoma je upadljiv u odnosu na svoje vršnjake, ali igrao je i protiv starijih ekipa, koji mu nisu predstavljali prepreku na terenu.
Zbog raskošnog talenta, Natanzinjo je ušao i u istoriju, kao najmlađi fudbaler koji je potpisao sponzorski ugovor. "Najki" je osigurao mladog igrača, koji je prošle sezone postigao 18 golova u domaćem šampionatu Rija i bio je najbolji strijelac takmičenja.
Isti brend imao je sličan ugovor, ali u poređenju sa Natanzinjom, dosta stariji. Bilo je to kad je potpisao ugovor sa talentom Borusije Dortmund Jusufom Mukokum, koji je tada imao 14 godina.
