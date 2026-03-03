logo
Real doživio šokantan poraz u Madridu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Real Madrid izgubio je od Hetafea na "Santijago Bernabeuu", veliki kiks u borbi za šampionsku titulu u Španiji.

Real izgubio od Hetafea Izvor: Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia

Real Madrid je doživio šokantan poraz na "Santijago Bernabeu" pošto je Hetafe odnio pobjedu - 1:0. Nevjerovatna utakmica, puna tenzije, provokacija, Vinisijus koji je opet pravio haos i provocirao... Uz to je Antonio Ridiger napravio sramotan faul za koji nije dobio ni žuti karton.

Ovo je prvi put poslije 18 godina da je Hetafe slavio na jednom od najpoznatijih stadiona na svijetu. Jedini gol dao je Martin Satrijano koji je dao fenomenalan pogodak u 39. minutu iz polu-voleja. Sve to došlo je kao neka vrsta nagrade za pomenuti sramotan potez Ridigera koji je udario koljenom u glavu rivala, sa jasnom namjerom, nije dosuđen čak ni faul za goste u toj situaciji.

Vinisijus je ponovo pravio haos na terenu. Protestovao je kod sudija za apsolutno svaku odluku. Pričao je stalno sa arbitrom, žalio se. Onda je uslijedila ludnica u završnici. Poslije užasnog klizećeg starta Karerasa je sudija pokazao faul za goste, a Vinisijus je pokušao na silu da podigne rivala sa zemlje da bi se meč nastavio. Sudija Ruiz mu je odmah pokazao žuti karton i za to se naravno bunio.

Nije tu bio kraj haosa. U 95. minutu je Hetafe izvodio korner u blizini gola Kurtoe i tada je sudija prekinuo meč, izvadio crveni karton i pokazao ga Franku Mastantuonu. Tek na snimku se vidjelo da je on nešto dobacio sudiji.

Par minuta kasnije igrač gostiju Adrijan Liso je dobio drugi žuti karton jer je šutnuo loptu poslije dosuđenog ofsajda, a ubrzo posle toga je sudija označio kraj.

Satrijani gol za Hetafe protiv Real Madrida
Izvor: YouTube/Arena sport

Barsleona je poslije 26 utakmica prva na tabeli sa četiri boda više od Reala. Madriđani u narednom kolu igraju protiv Selte u Vigu i na toj utakmici neće moći da računaju na Hujsena, Karerasa i Mastantuona.



Pogledajte

00:18
Sramotan faul Ridigera
Izvor: BeinSport/Screenshot
Izvor: BeinSport/Screenshot

Tagovi

Real Madrid Hetafe fudbal Primera

