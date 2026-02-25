logo
Real Madrid bez Kilijana Mbapea pred najvažniji meč Lige šampiona

Real Madrid bez Kilijana Mbapea pred najvažniji meč Lige šampiona

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape neće moći da pomogne ekipi u nokaut fazi Lige šampiona protiv Benfike

kilijan mbape ne igra protiv benfike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuski reprezentativac i jedan od najvažnijih igrača Real Madrida Kilijan Mbape (27) neće moći da pomogne timu u najvažnijem meču sezone, u nokaut fazi Lige šampiona protiv Benfike. Razlog zbog kojeg će "kraljevski klub" biti bezFrancuza je povreda lijevog koljena.

Prema tome, Benfika neće biti jedina oslabljena u ovom meču, nakon što je UEFA donijela odluku da suspenduje Đanluku Prestijanija. Igrač Benfike dobio je kratkoročnu zabranu zbog sukoba sa Vinisijusom u čiju odbranu je prvi stao bez Kilijan Mbape. Ovog puta, Brazilac neće imati podršku na terenu od strane Francuza, pa izostanak Mbapea nije samo problem u igračkom kadru.

Inače, Mbape problem sa koljenom ima već duže vremena i nakon što je odigrao meč u domaćem šampionatu, njegovo ime nije se našlo na spisku za meč Lige šampiona. Ujedno, Francuz nije bio zadovoljan na način na koji je medicinski tim upravljao problemom koji ima, pa je Mbape odlučio da napravi pauzu. Tako na raspolaganju neće biti i u narednim mečevima, preciznije: sve dok se u potpunosti ne oslobodi problema sa koljenom.

Cilj je da Mbape bude spreman za osminu finala Lige šampiona, pod uslovom da Real Madrid obezbijedi plasman u dalju fazu.

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

