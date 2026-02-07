Kilijan Mbape daje svojoj majci milione: Ima veću platu nego neki u Realu, a sina je šokirala

Majka Kilijana Mbapea tražila je od njega polovinu ugovora u Real Madridu na šta nije htio da pristane, ali su na kraju uspjeli da se dogovore i nađu na nešto manjoj sumi. I to je veća plata nego nekih igrača Real Madrida.

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Kilijan Mbape izuzetno je vezan za svoje roditelje i sluša ih sve što mu kažu, što je posebno slučaj sa njegovom majkom Fajzom Lamari (51). Ona godinama brine o njegovoj karijeri i zapravo mu je agentkinja i dobija čak platu od svog sina.

Prema informacijama portugalskog lista "A Bola", Kilijan Mbape svake godine svojoj majci isplaćuje 4,5 miliona evra neto, što je više od plate koju imaju neki njegovi saigrači u Real Madridu.

Kako i zašto Mbape plaća toliki novac? Njena uloga obuhvata organizaciju privatnog, poslovnog i finansijskog dijela života kod Mbapea, a vječno joj je zahvalan i što je uspjela da "riješi" sporne stvari oko ugovora koje je imao sa prethodnim klubom Pari Sen Žermenom.

Fajza Lamari je čak tražila i više novca od Mbapea, na šta je fudbaler morao da reaguje i objasni joj da to nije pošteno s obzirom na to da je on taj koji igra fudbal i zarađuje od njega: "Neću ti dati polovinu novca, šta ti pada na pamet? Ja sam taj koji postiže golove, kako možeš da tražiš 50 odsto od mene, ja sam ti sin?", govorio je fudbaler svojoj majci i na kraju je s njom uspio da postigne kompromis.

"Spustila sam na 30 odsto i rekla mu da ispod toga ne idem i da više neću raditi za njega. Tako je pristao na 30 posto", dodala je najplaćenija majka svijeta.

Koliko zarađuje Mbape?

Kilijan Mbape zarađuje 70 miliona evra godišnje u Real Madridu (bruto plata) i jedan je od najplaćenijih igrača na svijetu, a kad izuzmemo one koji su se obogatili u Saudijskoj Arabiji - dobija najviše novca u Evropi.

Ogroman novac zarađivao je u Pari Sen Žermenu pre nego što će u ljeto 2024. stići u Real Madrid kao slobodan agent, za šta je dobio veliki bonus. Ima luksuz da plaća i svoju majku koja tako zarađuje više od Raula Asensija, Franka Mastantuona, Andreja Lunjina, Frana Garsije, Braima Dijaza, Gonzala Garsije, Arde Gulera...

Ove sezone Mbape je najbolji igrač Real Madrida i postigao je 37 golova na 30 utakmica za "kraljevski klub".