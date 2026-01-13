logo
Alonso je dobio otkaz zbog Mbapea: Isplivao snimak sa terena, Francuz podigao ruku i sve je bilo jasno

Autor Nemanja Stanojčić
0

Ćabi Alonso želio je da pokaže poštovanje Barseloni, Kilijan Mbape je to odbio i onda je došlo do potpunog haosa i odlaska trenera sa klupe Real Madrida.

Ćabi Alonso dobio otkaz u Realu zbog Mbapea Izvor: Printscreen/X/433

Real Madrid odlučio je da otpusti Ćabija Alonsa. Poslije poraza od Barselone u finalu Superkupa Španije moglo je da se nasluti da će doći do ovakvog ishoda. Jedan detalj sa terena otkriva i momenat kada je svima bilo jasno šta će se to dogoditi - sve je krenulo od Kilijana Mbapea.

Poslije Barsine pobjede, Alonso je htio da pokaže poštovanje velikom rivalu. Tražio je od igrača da dođu i da naprave špalir za šampiona. Mahao je rukama, zvao ih da dođu. Međutim, tada je Kilijan Mbape podigao ruku i mahao u suprotnom smjeru. Poručio je Alonsu da se okrene i krene ka svlačionici, da neće biti nikakvog špalira.

Ta situacija trajala je nekoliko sekundi, Rodrigo se pridružio Mbapeu, a ostali igrači krenuli su za francuskim fudbalerom koji je predvodio kolonu. Bilo je onako kako on kaže. Ujedno i pokazatelj da je Alonso izgubio svlačionicu i da je samo pitanje momenta kada će doći do smjene.

Ko je novi trener?

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Odmah poslije objave o prekidu saradnje sa Alonsom stigla je potvrda iz Madrida da će Alvaro Arbeloa (42) biti novi trener ekipe. U pitanju je bivši fudbaler Reala i Liverpula koji je trenersku karijeru počeo u omladincima Reala 2020. godine i do skoro je vodio B tim Madriđana.

Nije saopštena dužina ugovora, odnosno da li je rješenje samo do kraja sezone ili na duže staze. Odmah su krenule i spekulacije o potencijalnom dolasku Zinedina Zidana, mada je i on sam rekao da mu je želja da trenira reprezentaciju Francuske. Djeluje da će Arbeloa da ostane do kraja sezone, a u zavisnosti od rezultata zavisiće dalji koraci.

