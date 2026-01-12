logo
Real Madrid otpustio Ćabija Alonsa: Barselona mu uzela trofej, odmah je bio kraj

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Najtrofejniji evropski tim traži novog trenera nakon poraza u Superkupu od Barselone i otkaza za Alonsa.

Real Madrid otpustio Ćabija Alonsa Izvor: EPA/Javier Lizon/EFE

Fudbalski klub Real iz Madrida saopštio je da Ćabi Alonso više nije trener prvog tima, nakon sporazumnog raskida saradnje koji je usledio nakon poraza od Barselone u finalu Superkupa Španije.

Na zvaničnom sajtu kluba objavljeno je veoma kratko saopštenje, a osim raskida ugovora pominje se da je abi Alonso klupska legenda, da je uvijek poštovao vrijednosti koje Real Madrid njeguje i da u srcima navijača ima posebno mesto. Real Madrid navodi da će uvijek biti kuća Ćabija Alonsa, kojem se zahvaljuje na predanom radu uz želje za uspješan nastavak saradnje.

Ipak, jasno je da su i španski klub i nekadašnji vezni fudbaler razočarani što je kraj stigao ovako brzo. Djelovalo je da bi Real Madrid i Ćabi Alonso mogli da budu idealan spoj, ali nisu uspjeli da izdrže više od polovine sezone. Sada je pred Madriđanima velika odluka o novom šefu struke, dok će Alosno možda i odmah stići na radar Liverpula, koji se muči u drugoj sezoni pod Arneom Slotom.

Alonso je igračku karijeru gradio u Real Sosijedadu, Eibaru, Liverpulu, Real Madridu i Bajern Minhenu, dok je kao trener radio u mlađim kategorijama Real Madrida, rezervnom timu Real Sosijedada, na klupi Bajera iz Leverkuzena i na kraju Madriđana. Real Madrid je predvodio na samo 34 utakmice, nakon što je beležio impresivne rezultate sa njemačkim timom i osvojio sva tri domaća trofeja, uz finale Lige Evrope.

Real Madrid fudbal Ćabi Alonso

