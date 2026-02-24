"Garantujem, nije rasista": Predsjednik Benfike hitno reagovao zbog suspenzije svog igrača

Predsjednik Benfike Rui Kosta oglasio se pred novi duel sa Real Madridom.

Izvor: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Predsednik Benfike Rui Kosta reagovao je na odluku UEFA da na jedan meč suspenduje Đanluku Prestijanija, zbog, kako se navodi, govora mržnje. U susretu kluba iz Portugalije i Real Madrida u nokaut fazi ovog elitnog takmičenja dogodile su se nemile scene, zbog čega je Vinisijus prijetio da neće nastaviti meč, a kako jedan od trenutno najboljih fudbalera na svijetu tvrdi - bio je meta rasizma.

Brazilac je postigao gol za Real Madrid, a ubrzo zatim odmah se sudiji požalio na tretman kod suparničkog igrača. Potom je uslijedila desetominutna pauza, Vinisijus je umalo napustio teren, ali je situacija potom riješena. Epilog: UEFA je suspendovala igrača Benfike jedan meč, a odluka ovog takmičenja pokrenula je buru komentara.

Kritike na račun odluke samo su se nizale, a glavni argumenti bili su da ne postoji dovoljno dokaza. Takođe, portugalski klub podnio je žalbu, te se rat protiv velikana neće voditi samo na terenu, već i van njega. Nedavno se zbog privremene suspenzije oglasio i predsjednik Benfike Rui Kosta koji je stao u odbranu svog igrača. Tom prilikom jasno je stavio do znanja da Argentinac nije rasista.

"Zaista se ne može izostaviti ono što se dogodilo u prvoj utakmici. Valverde se agresivno ponašao (bez lopte udario igrača Benfike i ostao nesankcionisan. prim. aut) i trebalo je i on da dobije meč suspenzije. Vjerujemo našem igraču i njegovim riječima, tvrde da je rasista, ali on je sve samo nije rasista, garantujem", rekao je.

"Pričam ovo nedjelju dana poslije incidenta i lako je objasniti. Obavijestili smo naše navijače o svim procedurama i koracima koje smo preduzeli. Branim igrača kada mislim da je to potrebno i zaista mislim da nema smisla pričati više o ovom slučaju svaki dan. Konačna presuda nije donesena, postoji samo privremena kazna, tako da nema poente diskutovati o tome dok još nije odlučeno", dodao je Kosta.

Prema zvaničnom saopštenju koje je stiglo iz UEFA o cijelom slučaju, navodi se sljedeće:

"Poslije angažovanja UEFA Etičkog i Disciplinskog inspektora (EDI) da istraži optužbe za diskriminatorno ponašanje tokom meča Benfike i Reala 17. februara i na osnovu njegovog zahteva i internog izvještaja UEFA Etičko i Disciplinsko tijelo (CEDB) je donijelo odluku da privremeno suspenduje Đanluku Prestijanija za jednu utakmicu, na kojoj bi inače mogao da igra, a tiče se optužbi za ponašanje. Ovo ne utiče ni na kakvu odluku disciplinske komisije koja može da bude donesena po završetku istrage", stoji u saopštenju.

