Benfika objavila snimak, tvrdi da igrači Reala lažu!

Benfika objavila snimak, tvrdi da igrači Reala lažu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Benfika je objavila snimak poslije skandala na utakmici Lige šampiona i tvrdi da igrači Real Madrida ne govore istinu.

Benfika kaže da igrači Reala lažu Izvor: Arenasport

Real je pobijedio Benfiku u Lisabonu u Ligi šampiona, ali skoro da niko ne priča o utakmici. Vinisijus je dao gol za pobjedu i onda je nastao haos na terenu. Imao je spornu proslavu gola, razbjesnio navijače i onda otrčao do sudije Leteksijea i tražio da se meč prekine zbog rasizma.

Tvrdio je da je fudbaler Benfike Đanluka Prestijani izgovorio uvrede na rasnoj osnovi i odmah poslije toga je sjeo na klupu. Sve to trajalo je desetak minuta, poslije čega je utakmica nastavljena. Poslije meča su se oglašavali mnogi, a sada je Benfika objavila snimak iz drugog ugla u kom tvrdi da igrači španskog kluba ne govore istinu.

"Kao što pokazuju slike, ako se uzme u obzir razdaljina, igrači Reala nisu mogli da čuju ono što kažu da su čuli", navela je Benfika na Tviteru uz snimak koji već ima 10 miliona pregleda.

Sve ovo je odgovor na izjavu Klijana Mbapea koji je poslije utakmice rekao "da je bio blizu i da je čuo kako Prestijani izgovara reč majmun čak pet puta Vinisijusu."

Šta je Prestijani rekao?

Poslije svega što se dogodilo na Instagramu se oglasio i fudbaler Benfike koji tvrdi da nije vređao Vinisijusa na rasnoj osnovi.

"Želim da objasnim da ni u jednom momentu nisam uputio direktne rasističke uvrede Vinisijusu koji je nažalost loše razumio ono šta je mislio da je čuo sa moje strane. Nikada nisam bio rasista ni prema kome i žao mi je zbog prijetnji koje sam dobio od igrača Reala", napisao je Prestijani. Za to vrijeme navijači Benfike objavljuju snimke proslave gola i tvrde da je Brazilac taj koji je provocirao.

