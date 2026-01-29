Žoze Murinjo: Da li može sada bar malo poštovanja?

Žoze Murinjo se oglasio poslije epske pobjede Benfike protiv Real Madrida u Ligi šampiona - golom golmana u 98. minutu.

Izvor: EPA/HUGO DELGADO

Benfika je napravila čudo pobijedivši Real Madrid golom golmana Anatolija Trubina (24 god), koji je sa svojih 199 centimetara visine skočio tako da odbrana "kraljevskog kluba" nije mogla da reaguje. Tim pogotkom, u 98. minutu, Benfika je slavila 4:2, taman dovoljnom gol-razlikom da uđe u plej-of, dok je Real ostao ispod crte za Top 8 i za direktan prolaz u osminu finala.

Poslije meča, trener Benfike Žoze Murinjo bio je upitan jednostavno pitanje - da li pamti noć poput ove lisabonske?

"Ne pamtim. Već mnogo puta mi se događalo da gubim ili pobjeđujem u posljednjem minutu, ali u ovoj situaciji, u kojoj vodiš, pa to nije dovoljno, pa pomisliš da jeste, pa ipak nije, pa moraš da mijenjaš i rizikuješ... Na kraju je jedna lopta mogla da donese i rezultat 3:3, a tim rezultatom blii bismo eliminisali", kazao je on.

"Mislim da pobjeda protiv Real Madrida uvijek ima veliku i značajnu težinu, ali u tom trenutku moraš da ideš na sve ili ništa. Već na utakmici na Dragau, protiv Portoa, Trubin je u posljednjem napadu otišao naprijed, šutirao glavom, lopta je pogodila igrača Porta, otišla u korner, sudija nije dosudio korner, ali je i tada bilo opasno. Mi nismo ekipa koja je naročito jaka u igri glavom, ali je on otišao naprijed i postigao spektakularan gol. Bez obzira na našu budućnost u takmičenju, to je istorijska pobjeda i sa ekonomskog aspekta takođe veoma važna za Benfiku, a sa aspekta prestiža još i više"

Kako je golman završio u napadu?

"Poslao sam Nika da igra naprijed, više nisam mogao da napravim nijednu izmjenu. Nastupio je slobodan udarac i kada se to dogodilo, naredio sam Trubinu da krene naprijed... Ovo je istorijska noć na Stadionu Luž."

Za kraj, Murinjo je imao poruku i za kritičare i za one koji traže njegovu smjenu, posebno poslije januarskih poraza od Brafe u Liga-kupu (1:3), Porta u Kupu Portugala (0:1) i od Juventusa u Ligi šampiona (0:2). Njegov tim je trenutno treći na tabeli prvenstva Portugala, sa 10 bodova manje od vodećeg Porta i tri poena manje od drugoplasiranog Sportinga.

"Jedino što bih volio da postoji je makar malo poštovanja. Apelujem da se mnogi od tih ljudi ne ubijaju, da ne skaču sa balkona. Smirite se. Benfika će izgubiti, oni će moći ponovo da nas 'ubiju'. Ali jedino što bih želio jeste makar malo poštovanja - prema Benfici i prema igračima Benfike."