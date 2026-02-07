"Šteta, Zvezdi se opet isto ponavlja": Čović se javio poslije poraza od Makabija

Nekadašnji predsjednik Zvezde Nebojša Čović vrlo dobro pamti prošlu sezonu i nada se da će ove crveno-bijeli konačno napraviti iskorak u Evroligi.

Predsednik KSS-a Nebojša Čović osvrnuo se na poraz Crvene zvezde od Makabija u Evroligi i podsjetio na dešavanja od prošle sezone. Usput je prokomentariosao i bolje partije Partizana pod palicom Đoana Penjaroje.

Crveno-bijeli su trenutno 7. na tabeli posle odigranih 27 kola, ali su propustili veliku šansu protiv Makabija u Beogradu. Prošle sezone su bili u sličnoj situaciji, ali se sve naglo okrenulo poslije Kupa Radivoja Koraća.

"Šteta, ponavlja se nešto kao prošle godine. Zvezda je prošle godine osvojila Kup, ostalo joj osam utakmica i odmah poslije toga izgubili od Makabija. Opet se saplete na Makabi. Zvezda ima dobar budžet, vjerujem da će napraviti rezultat, a za mene je rezultat F4. To je realan zadatak, a mi smo svi tu da im pomognemo. Izvanredna je atmosfera, vidjećemo šta će biti", rekao je Čović gostujući na televiziji "Prva".

Crno-bijeli su konačno pokazali reakciju, iako nemaju gotovo nikakve šanse za prolaz dalje. "Kod Partizana se dogodilo šta se dogodilo, to je razilka u odnosu na sistem koji sam sa Zvezdom pravio kada nismo imali koševe i krenuli od nule. Partizan se oslonio na drugu stvar, na obezbjeđivanje novca i sportski autoritet, koji je otišao iznad kluba, što nije dobro. Penjaroja je hrabar čovjek, što je prihvatio sve to. Drago mi je da se Partizan vraća, ali u sportu nema minulog rada. Samo su rezultati bitni", rekao je prvi čovjek KSS-a.