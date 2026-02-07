Crvenu zvezdu poraz od Makabija može skupo da košta: Sada strepi za plej-of

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da uplove u sigurnu plej-of zonu, pošto su propustili "zicer" protiv Makabija u Areni.

Košarkaši Crvene zvezde propustili su idealnu priliku da uđu u sigurnu plej-ofu zonu Evrolige, pošto su doživjeli bolan poraz od ekipe Makabija na domaćem terenu sa 82:83. Ne može se ništa zamjeriti izabranicima Saše Obradovića, borili su se lavovski za svaku loptu, ali je manjak koncentracije presudio u korist gostiju koji su bili daleko od blistavog izdanja.

Crveno-bijelima raspored ide na ruku, ali ovaj poraz bi mogao skupo da ih košta pred najvažniji dio sezone. Gdje je bio ključni problem i šta dalje čeka košarkaše Zvezde?

Propuštena velika šansa

Može se reći da smo gledali egal utakmicu, Džordan Nvora je bio nezaustavljiv u prvom poluvremenu, ali ga lopta nije slušala u ključnim trenucima. Kodi Miler-Mekintajer je "nestao" u jako važnom meču i postigao je samo dva poena za skoro 34 minuta na parketu. Jeste podijelio devet asistencija, ali crveno-bijelima je bio potreban još jedan poenter pored Nvore koji se nije pojavio do kraja utakmice. Pokušavao je Saša Obradović da uvede Džareda Batlera u ritam, pokazao je da želi da preuzme ulogu igrača koji rješava, ali ovog puta nije bio u prepoznatljivom raspoloženju. Iako se u statistici ne vidi velika razlika u skokovima, zakazala je centarska linija. Makabi je lako stizao do drugih šansi, posebno u prvom poluvremenu i sve vrijeme su bili jako opasni pod košem.

Nikola Kalinić je pokušavao da da pobjednički impuls pogođenim trojkama i karakterističnim liderskim potezima, ali je i on imao nekoliko defanzivnih propusta i loših faulova. Utisak je da je bilo dosta "ispadanja" u odbrani, što su košarkaši Makabija jako dobro iskoristili. Detalji jesu presudili, a po ko zna koji put se pkazalo da u Evroligi nema favorita. Umjesto da Zvezda bude u samom vrhu tabele, ponovo je u plej-in zoni i očekuje velika borba za proboj u vrh tabele.

Koliko treba pobjeda za plej-of?

Crvena zvezda je trenutno na 7. poziciji na tabeli i ima isti broj pobjeda (16) kao Real Madrid, Hapoel i Panatinaikos. Prema nekim predikcijama za siguran plej-of, tačnije za Top 6 biće potrebno 23 pobjede, što je za crveno-bijele još sedam do kraja regularnog dijela sezone. Za Top 10 biće potrebno 20 ili 21 trijumf, što donosi dodatne utakmice u plej-in fazi. Beogradski tim je trenutno na istom skoru kao prošle sezone u ovo vrijeme i došao je trenutak da pokažu da li je konačno sklopljen tim za velika djela.

Na koje greške je mislio Saša Obradović?

Košarkaši Zvezde su promašivali neke otvorene šuteve, što nije bio najveći problem. Imali su nekoliko promašenih zicera u momentima kada je trebalo da krenu ka preokretu. Bilo je nerezonskih šuteva, a sve je posljedica manjka koncentracije. Upravo posljednji napad oslikava cijelu igru Zvezde u ovom meču. Iako je Nvora bio poenterski najraspoloženiji u timu, svakako bolja opcija je bila da pokuša da iznudi faul. Kada njegov iznuđeni šut nije završio u košu, uslijedila su još dva promašaja njegovih saigrača, a Moneke je malo zasmetao Kodiju da donese pobjedu u posljednjim sekundama. Nudio se Makabi ceo meč, ali jednostavno crveno-bijeli nisu uspjeli da pronađu fokus u ključnim momentima.

"Mnogo smo promašili... nismo iz dobrih odbrana davali koševe, pogotovo u drugom poluvremenu. Prije svega, nije lako nositi breme favorita u ovoj situaciji gdje Makabi nema toliko šansu, igraju rasterećeno. Stvarnom igraju dobro, svako ima problem sa njima, to nije dilema. Kad se gleda kraća rotacija, zaželiš da su svi bili tamo, pa bi bilo drugačije", rekao je Obradović i nastavio:

"Što se nas tiče moramo da budemo pametniji, nedostajala je koncentracija. Izgubili smo strpljenje u nekim situacijama, početak je bio takav, kraj je bio takav. Morala je da postoji bolja realizacija ili struktura, bez obzira na njihovu odbranu. To ide u prilog i pripremi utakmice. Kad je u pitanju završnica, negde se ne šutira, ide se pa se dobija faul, ali to je sve stvar... ako pričamo o velikim ciljevima, ne mogu ništa da prigovorim svom timu, borili su se do zadnjeg minuta, ali mislim da je trebalo više pameti", rekao je trener Zvezde.

Raspored uliva optimizam

Ostalo je još 11 kola do kraja i Crvena zvezda ima uslovno rečeno povoljan raspored. Nakon gostovanja Olimpijakosu, crveno-bijeli dočekuju Efes koji bi trebalo da predstavlja novi "zicer". Serija domaćinstava nastavlja se sa Bajernom i Fenerbahčeom. Slijedi gostovanje Panatinaikosi i vjerovatno najveći izazov u martu - vječiti derbi sa Partizanom. Izabranici Saše Obradovića će potom na noge Baskoniji, čekaju Pariz, pa opet gostiju Asvelu. Do kraja ih čeka još gostovanje Realu i to će biti posljednja utakmica u regularnom dijelu sezone.