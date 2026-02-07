logo
"Šta mi je Kalinić rekao? Nešto što stalno govorimo": Markus Vilijams uvjeren da Zvezda ide u plej-of Evrolige

Autori Nemanja Stanojčić Autori Jelena Bijeljić
0

Markus Vilijams je poslije poraza Crvene zvezde otkrio šta je pričao sa Nikolom Kalinićem i Čarlsom Dženkinsom i šta misli o ekipi.

Markus Vilijams uvjeren da Zvezda ide u plej-of Evrolige Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Markus Vilijams došao je u Arenu i gledao kako Crvena zvezda gubi od Makabija u dramatičnoj završnici (83:82). Nije donio sreću nekadašnjem timu, ali je imao samo riječi hvale na račun igre ekipe Saše Obradovića.

"Igraju jako, vratili su se od devet poena minusa. Mnogi bi u tom momentu odustali, oni nisu. Neke stvari su se desile, igraju dobro u odbrani, nisu uspjeli da pobijede na kraju", počeo je Vilijams.

Uvjeren je da ova ekipa ima sve što je potrebno da se nađe u plej-ofu elitnog takmičenja.

"Gledam 'hajlajtse', ne gledam cijele mečeve, pratim dešavanja i nekih drugih ekipa. Imaju sjajan intenzitet u odbrani i mogu da uđu u plej-of."

Šta ti je rekao Kalinić?

Pogledajte

03:12
Markus Vilijams otkrio šta je pričao sa Kalinićem
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Uoči početka utakmice imao je kratak razgovor sa Nikolom Kalinićem, nije htio da priča previše o detaljima.

"Rekao je nešto smiješno, nešto što stalno kažemo jedan drugom. Nisam ga dugo vidio. Ludo je. Sazrio je, kada sam igrao sa njim imao je 22-23 godine. Sazrio je, igra dobro i impresivan je"

Upitan je i da uporedi šta se to promijenilo u samoj ekipi i u Beogradu u odnosu na period kada je on bio u Areni.

"Ja više ne igram košarku, to je promena. Grad izgleda lijepo, prvo aerodrom, vidi se da je renoviran. Vidio sam neke male stvari koje izgledaju drugačije. Ovaj tim igra jako, mnogi timovi Zvezde su igrali dobro u odbranu i to je nešto na šta navijači ponosni. Što se mene tiče, sada sam trener u srednjoj školi. Teško je ponekad, moram da nađem način da to funkcioniše. Malo mi nedostaje košarka. Kada počne da mi nedostaje, onda pomislim na sva ta putovanja, treninge i onda taj osjećaj nestane."

O Dženkinsu i Partizanu

Tvrdi da povremeno gleda neke od najboljih poteza iz svojih partija u dresu Zvezde, posebno utakmice sa Partizanom.

"Da ponekad gledam 'hajlajtse', ali ne previše. Bio je to dobar period, ta sezona posebno. Bila je posebna"

U intervjuu za MONDO je Čarls Dženkins rekao da sa Markusom Vilijamsom dolazi na derbi, a baš su njih dvojica pričali poslije Zvezdinog poraza.

"Sad sam baš pričao sa njim. Ne mogu da ti kažem šta je rekao čovječe. Htio je da bude smiješan. Čujemo se bar jednom sedmično."

Na kraju su ga novinari pitali i o posljednjem napadu Zvezde i šta bi on uradio u toj situaciji.

"Ne znam. Uvijek se trudim da donesem pravu odluku na meču", zaključio je Vilijams.

