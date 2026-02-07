"U tim situacijama se ide na faul": Obradović objasnio šta se desilo u posljednjem napadu Zvezde

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je utiske poslije poraza od Makabija

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda je izgubila u Beogradu, na domaćem terenu, od ekipa Makabija 83:82. Trener ekipe sa Malog Kalemegdana istakao je da je ekipi nedostajalo malo više razmišljanja u ovom meču i to je istkao, kao glavni faktor poraza. Ut to, šef struke dodao je i da Makabi nije imao mnogo toga da izgubi, s obzirom na poziciju na tabeli.

"Čestitke Makabiju, zaslužili su ovu pobjedu. Imali smo problem sa odbrana koje su često mijenjali, to nas je poremetilo. Izgubili smo utakmicu, ali nije ništa tragično, ima još mnogo utakmica koje su pred nama", rekao je Obradović.

"Mnogo smo promašili... nismo iz dobrih odbrana davali koševe, pogotovo u drugom poluvremenu. Prije svega, nije lako nositi breme favorita u ovoj situaciji gdje Makabi nema toliko šansu, igraju rasterećeno. Stvarnom igraju dobro, svako ima problem sa njima, to nije dilema. Kad se gleda kraća rotacija, zaželiš da su svi bili tamo, pa bi bilo drugačije.

Što se nas tiče moramo da budemo pametniji, nedostajala je koncentracija. Izgubili smo strpljenje u nekim situacijama, početak je bio takav, kraj je bio takav. Morala je da postoji bolja realizacija ili struktura, bez obzira na njihovu odbranu. To ide u prilog i pripremi utakmice. Kad je u pitanju završnica, negdje se ne šutira, ide se pa se dobija faul, ali to je sve stvar... ako pričamo o velikim ciljevima, ne mogu ništa da prigovorim svom timu, borili su se do zadnjeg minuta, ali mislim da je trebalo više pameti", rekao je trener Zvezde.