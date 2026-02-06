Ovako sada izgleda tabela Evrolige poslije utakmice između Crvene zvezde i Makabija i poraza crveno-bijelih kod kuće.
Crvena zvezda je u punoj Beogradskoj areni izgubila od Makabija i sama sebi "pucala u kolena" - 83:82. Poslije dobrih vijesti koje su stigle od Efesa iz Istanbula imala je priliku da se "odlijepi" i ode ka vrhu tabele i to nije iskoristila.
Zvezda je poslije ovog poraza na skoru 16-11 koliko imaju Panatinaikos i Real Madrid i nalazi se na sedmoj poziciji. Još jedna loša vijest je i pobjeda Armanija u Lionu, pa je tako sada prijeti i italijanski tim sa skorom 14-13 i nalazi se tačno ispod crte, a tu je i Dubai sa 13-14. Dobra vijest je da je Virtus ubjedljivo izgubio od Olimpijakosa i ostao na 12-15.
Zvezda ispustila priliku da ode na vrh: Pogledajte tabelu Evrolige poslije poraza u Areni
Što se same utakmice tiče Zvezda je poslije lošeg prvog poluvremena uspjela da se vrati i preokrene u trećoj dionici, ali je pala u samoj završnici. Uz zvuk sirene su šut za pobjedu imali prvo Džordan Nvora, pa Nikola Kalinić, ali lopta nije završila u košu. Kraj poslije pet uzastopnih trijumfa srpskog tima.
Šta čeka Zvezdu do kraja sezone u Evroligi?
Ulazimo u samu završnicu Evrolige, ostalo je još 11 kola do kraja i od toga će pet igrati kod kuće (Efes, Bajern, Fenerbahče, Partizan i Pariz), a šest u gostima (Olimpijakos, Panatinaikos, Baskonija, Barselona, Asvel i Real).
Ovako izgleda raspored Zvezde do kraja ligaškog dijela elitnog takmičenja:
- 12.2 Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15h)
- 26.2 Crvena zvezda - Efes (20h)
- 6.3 Crvena zvezda - Bajern (20h)
- 13.3 Crvena zvezda - Fenerbahče (20h)
- 20.3 Panatinaikos - Crvena zvezda (20.15h)
- 25.3 Baskonija - Crvena zvezda (20.30h)
- 27.3 Barselona - Crvena zvezda (20.30h)
- 2.4 Crvena zvezda - Partizan (20h)
- 7.4 Crvena zvezda - Pariz (20h)
- 10.4 Asvel - Crvena zvezda (20h)
- 16.4 Real Madrid - Crvena zvezda (20.45h)