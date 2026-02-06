logo
Ovacije i aplauzi cijele Arene za Markusa Vilijamsa!

Autori Nemanja Stanojčić Autori Jelena Bijeljić
0

Markus Vilijams došao je u Arenu i navijači Crvene zvezde pozdravili su ga aplauzima prije početka utakmice sa Makabijem.

Markus Vilijams na utakmici Zvezda Makabi Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Crvena zvezda dočekuje Makabi u Beogradskoj areni u Evroligi, a uoči samog početka nastala je ludnica u dvorani. Zašto? Zbog bivšeg košarkaša Markusa Vilijamsa koji je došao da podrži nekadašnji tim.

Kada je oficijalni spiker izgovorio njegovo ime nastala je potpuna ludnica, svi su ustali i počeli da mu aplaudiraju i da skandiraju njegovo ime.

Pogledajte

00:34
Markus Vilijams u Beogradskoj areni
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Vilijams je proveo jednu sezonu u Crvenoj zvezdi i ostavio je veliki trag. Bilo je to u sezoni 2014/15 kada je sa ekipom osvojio triplu krunu (ABA ligu, Kup i KLS) i neke njegove partije zauvijek će da pamte navijači. Posebno utakmice protiv Partizana.

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

