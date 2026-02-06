logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Legenda Zvezde opet pred Delijama: 20.000 navijača će mu klicati u Areni

Legenda Zvezde opet pred Delijama: 20.000 navijača će mu klicati u Areni

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji as Zvezde Markus Vilijams dolazi na utakmicu protiv Makabija.

markus vilijams dolazi da gleda zvezdu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda dočekuje Makabi u 27. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20 časova u Beogradskoj areni. Nema sumnje da će Delije ispuniti dvoranu do posljednjeg mjesta, a imaće priliku da pozdrave nekadašnjeg miljenika, Markusa Vilijamsa.

Kako prenosi "Meridian sport", legendarni plej će uživo pratiti duel srpskog i izraelskog kluba i tako održati nedavno dato obećanje. Tako će meč protiv Makabija biti poseban za sve kojima su crveno-bijele boje bliske srcu i evocirati uspomene na period kada je Vilijams izvodio magiju na terenu.

Amerikanac je dres Zvezde nosio u periodu od 2014-2015 godine, a najbolje je upamćen po partijama protiv Partizana. Asistencije su bile njegov zaštitni znak, a znao je da izmisli poene kada drugima nije išlo i digne navijače na noge atraktivnim potezima. On je definitivno jedan od najvoljenijih igrača stranaca u istoriji crveno-bijelih i nema sumnje da će ga na nogama dočekati cijela Arena.

Očigledno je da bivši asovi prepoznaju momenat kada je aktuelnom timu potrebna dodatna podrška, pošto je specijalni gost ove sezone bio Kvinsi Miler.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:16
Saša Obradović besan
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC