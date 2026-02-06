Legenda Zvezde opet pred Delijama: 20.000 navijača će mu klicati u Areni

Nekadašnji as Zvezde Markus Vilijams dolazi na utakmicu protiv Makabija.

Crvena zvezda dočekuje Makabi u 27. kolu Evrolige, a meč je na programu od 20 časova u Beogradskoj areni. Nema sumnje da će Delije ispuniti dvoranu do posljednjeg mjesta, a imaće priliku da pozdrave nekadašnjeg miljenika, Markusa Vilijamsa.

Kako prenosi "Meridian sport", legendarni plej će uživo pratiti duel srpskog i izraelskog kluba i tako održati nedavno dato obećanje. Tako će meč protiv Makabija biti poseban za sve kojima su crveno-bijele boje bliske srcu i evocirati uspomene na period kada je Vilijams izvodio magiju na terenu.

Amerikanac je dres Zvezde nosio u periodu od 2014-2015 godine, a najbolje je upamćen po partijama protiv Partizana. Asistencije su bile njegov zaštitni znak, a znao je da izmisli poene kada drugima nije išlo i digne navijače na noge atraktivnim potezima. On je definitivno jedan od najvoljenijih igrača stranaca u istoriji crveno-bijelih i nema sumnje da će ga na nogama dočekati cijela Arena.

Očigledno je da bivši asovi prepoznaju momenat kada je aktuelnom timu potrebna dodatna podrška, pošto je specijalni gost ove sezone bio Kvinsi Miler.

