logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda je prva u Evroligi: Objavljen zanimljiv podatak, zato gazi sve pred sobom

Crvena zvezda je prva u Evroligi: Objavljen zanimljiv podatak, zato gazi sve pred sobom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je prva u Evroligi prema naprednoj statistici, gledajući rezultate u posljednjih pet utakmica i pet pobjeda u nizu.

Crvena zvezda prva po naprednoj statistici u Evroligi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda pruža fantastične partije u Evroligi. U posljednjih pet utakmica ima isto toliko pobjeda i u prethodnom kolu je srušila Hapoel u Areni. Sve to je dovelo i do nekih sjajnih brojki, pa je po tome prva u elitnom takmičenju.

Prema podacima specijalizovanog košarkaškog portala "BasketNews" Zvezda je na prvom mjestu po naprednoj statistici u posljednjih pet utakmica. Taj podatak odnosi se na napad i po ofanzivnom rejtingu je prva sa 130.4, dok je u istom tom periodu prosječno davala 97.6 poena po meču.

Sve to dovelo je ekipu Saše Obradovića na prvu poziciju u tom segmentu. Kada je u pitanju tabela Evrolige, crveno-bijeli imaju skor 16-10 kao i još nekoliko timova i trenutno je na sedmoj poziciji. Isti skor imaju Real Madrid, Valensija, Panatinaikos i Barselona, a Olimpijakos i Hapoel imaju po 16-9 i oni će zaostalu utakmicu da odigraju tek u aprilu i do tad će da prave zabunu na tabeli...

Ovo su rezultati Zvezde u prethodnih pet kola:

  • Crvena zvezda - Hapoel 87:75
  • Crvean zvezda - Dubai 95:92
  • Virtus - Crvena zvezda 93:102
  • Monako - Crvena zvezda 96:104
  • Armani - Crvena zvezda 96:104

Šta čeka Zvezdu do kraja Evrolige?

Do kraja elitnog takmičenja ostalo je još samo 12 utakmica. Zvezda će po šest mečeva odigrati kod kuće i u gostima i boriće se za mjesto među najboljih šest ekipa koje vodi direktno u plej-of, pošto ekipe od 7. do 10. mjesta igraju plej-in turnir.

Zvezda kod kuće igra sa Makabijem, Efesom, Bajernom, Fenerbahčeom, Partzanom i Parizom, dok su rivali na strani Olimpijakos, Panatinaikos, Baskonija, Barselona, Asvel i Real Madrid.

  • 6.2. Crvena zvezda - Makabi (20 časova)
  • 12.2. Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15)
  • 26.2. Crvena zvezda - Efes (20.00)
  • 6.3. Crvena zvezda - Bajern (20.00)
  • 13.3. Crvena zvezda - Fenerbahče (20.00)
  • 20.3. Panatinaikos - Crvena zvezda (20.15)
  • 25.3. Baskonija - Crvena zvezda (20.30)
  • 27.3. Barselona - Crvena zvezda (20.30)
  • 2.4. Crvena zvezda - Partizan (20.00)
  • 7.4. Crvena zvezda - Pariz (20.00)
  • 10.4. Asvel - Crvena zvezda (20.00)
  • 16.4. Real Madrid - Crvena zvezda (20.45)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC