Crvena zvezda je prva u Evroligi: Objavljen zanimljiv podatak, zato gazi sve pred sobom

Crvena zvezda je prva u Evroligi prema naprednoj statistici, gledajući rezultate u posljednjih pet utakmica i pet pobjeda u nizu.
Crvena zvezda pruža fantastične partije u Evroligi. U posljednjih pet utakmica ima isto toliko pobjeda i u prethodnom kolu je srušila Hapoel u Areni. Sve to je dovelo i do nekih sjajnih brojki, pa je po tome prva u elitnom takmičenju.
Prema podacima specijalizovanog košarkaškog portala "BasketNews" Zvezda je na prvom mjestu po naprednoj statistici u posljednjih pet utakmica. Taj podatak odnosi se na napad i po ofanzivnom rejtingu je prva sa 130.4, dok je u istom tom periodu prosječno davala 97.6 poena po meču.
Sve to dovelo je ekipu Saše Obradovića na prvu poziciju u tom segmentu. Kada je u pitanju tabela Evrolige, crveno-bijeli imaju skor 16-10 kao i još nekoliko timova i trenutno je na sedmoj poziciji. Isti skor imaju Real Madrid, Valensija, Panatinaikos i Barselona, a Olimpijakos i Hapoel imaju po 16-9 i oni će zaostalu utakmicu da odigraju tek u aprilu i do tad će da prave zabunu na tabeli...
Crvena Zvezda has been setting the standard offensively over the last five games, leading in both offensive rating and points per game— BasketNews (@BasketNews_com)February 4, 2026
Click here and try out the Advanced Stats platform yourself:https://t.co/KK19Pf1hwApic.twitter.com/V1CRUWkvRP
Ovo su rezultati Zvezde u prethodnih pet kola:
- Crvena zvezda - Hapoel 87:75
- Crvean zvezda - Dubai 95:92
- Virtus - Crvena zvezda 93:102
- Monako - Crvena zvezda 96:104
- Armani - Crvena zvezda 96:104
Šta čeka Zvezdu do kraja Evrolige?
Do kraja elitnog takmičenja ostalo je još samo 12 utakmica. Zvezda će po šest mečeva odigrati kod kuće i u gostima i boriće se za mjesto među najboljih šest ekipa koje vodi direktno u plej-of, pošto ekipe od 7. do 10. mjesta igraju plej-in turnir.
Zvezda kod kuće igra sa Makabijem, Efesom, Bajernom, Fenerbahčeom, Partzanom i Parizom, dok su rivali na strani Olimpijakos, Panatinaikos, Baskonija, Barselona, Asvel i Real Madrid.
- 6.2. Crvena zvezda - Makabi (20 časova)
- 12.2. Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15)
- 26.2. Crvena zvezda - Efes (20.00)
- 6.3. Crvena zvezda - Bajern (20.00)
- 13.3. Crvena zvezda - Fenerbahče (20.00)
- 20.3. Panatinaikos - Crvena zvezda (20.15)
- 25.3. Baskonija - Crvena zvezda (20.30)
- 27.3. Barselona - Crvena zvezda (20.30)
- 2.4. Crvena zvezda - Partizan (20.00)
- 7.4. Crvena zvezda - Pariz (20.00)
- 10.4. Asvel - Crvena zvezda (20.00)
- 16.4. Real Madrid - Crvena zvezda (20.45)
