Crvena zvezda je prva u Evroligi prema naprednoj statistici, gledajući rezultate u posljednjih pet utakmica i pet pobjeda u nizu.

Crvena zvezda pruža fantastične partije u Evroligi. U posljednjih pet utakmica ima isto toliko pobjeda i u prethodnom kolu je srušila Hapoel u Areni. Sve to je dovelo i do nekih sjajnih brojki, pa je po tome prva u elitnom takmičenju.

Prema podacima specijalizovanog košarkaškog portala "BasketNews" Zvezda je na prvom mjestu po naprednoj statistici u posljednjih pet utakmica. Taj podatak odnosi se na napad i po ofanzivnom rejtingu je prva sa 130.4, dok je u istom tom periodu prosječno davala 97.6 poena po meču.

Vidi opis Crvena zvezda je prva u Evroligi: Objavljen zanimljiv podatak, zato gazi sve pred sobom

Sve to dovelo je ekipu Saše Obradovića na prvu poziciju u tom segmentu. Kada je u pitanju tabela Evrolige, crveno-bijeli imaju skor 16-10 kao i još nekoliko timova i trenutno je na sedmoj poziciji. Isti skor imaju Real Madrid, Valensija, Panatinaikos i Barselona, a Olimpijakos i Hapoel imaju po 16-9 i oni će zaostalu utakmicu da odigraju tek u aprilu i do tad će da prave zabunu na tabeli...

Crvena Zvezda has been setting the standard offensively over the last five games, leading in both offensive rating and points per game



Ovo su rezultati Zvezde u prethodnih pet kola:

Crvena zvezda - Hapoel 87:75

Crvean zvezda - Dubai 95:92

Virtus - Crvena zvezda 93:102

Monako - Crvena zvezda 96:104

Armani - Crvena zvezda 96:104

Šta čeka Zvezdu do kraja Evrolige?

Šta čeka Zvezdu do kraja Evrolige?

Do kraja elitnog takmičenja ostalo je još samo 12 utakmica. Zvezda će po šest mečeva odigrati kod kuće i u gostima i boriće se za mjesto među najboljih šest ekipa koje vodi direktno u plej-of, pošto ekipe od 7. do 10. mjesta igraju plej-in turnir.

Zvezda kod kuće igra sa Makabijem, Efesom, Bajernom, Fenerbahčeom, Partzanom i Parizom, dok su rivali na strani Olimpijakos, Panatinaikos, Baskonija, Barselona, Asvel i Real Madrid.

6.2. Crvena zvezda - Makabi (20 časova)

12.2. Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15)

26.2. Crvena zvezda - Efes (20.00)

6.3. Crvena zvezda - Bajern (20.00)

13.3. Crvena zvezda - Fenerbahče (20.00)

20.3. Panatinaikos - Crvena zvezda (20.15)

25.3. Baskonija - Crvena zvezda (20.30)

27.3. Barselona - Crvena zvezda (20.30)

2.4. Crvena zvezda - Partizan (20.00)

7.4. Crvena zvezda - Pariz (20.00)

10.4. Asvel - Crvena zvezda (20.00)

16.4. Real Madrid - Crvena zvezda (20.45)

