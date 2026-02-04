Saša Obradović ima dva tima: Crvena zvezda nekad davi, a nekad rešeta

Crvena zvezda sada pobjeđuje u nizu u Evroligi. Nekada tako što "davi" rivala kao što je uradila Hapoelu u četvrtoj četvrtini, a nekada tako što sirovim ofanzivnim kvalitetom jednostavno ubaci više poena.

Crvena zvezda je uspjela da pobijedi Hapoel iz Tel Aviva 87:75 i da petom pobjedom u nizu dođe na diobu drugog mjesta na tabeli zajedno sa još četiri tima koja imaju 16 pobjeda i 10 poraza. Tu je još dva tima koji imaju 16 pobjeda, ali uz po jedan odigrani meč manje ipak su po bod iza Olimpijakos i upravo Hapoel.

Dugo je novopridošli tim Evrolige iz Izraela uspijevao da bude prvi na tabeli, a Zvezda ga je pobijedila tako što je pokazala drugo lice. Tim koji je Megi i Beču, ali i Virtusu i Monaku ubacio preko 100 poena, a Dubaiju i Bosni skoro toliko, sada je uspio da pobijedi zato što je sveo rivala na samo šest poena u posljednjoj četvrtini.

Igrao se osmi minut posljednjeg dijela igre kada je Kris Džouns postigao trojku i tako upisao prve poene svog tima u posljednjih 10 minuta. Još jednom trojkom, priično rezultatski nebitnom na 35 sekundi do kraja, Džouns je došao do tih šest poena za Hapoel u ključnjih deset minuta meča.

Crvena zvezda prosječno daje 87,5 poena po meču što je osmi rezultat Evrolige, dok je Hapoel na 86 poena. Najeneefikasniji tim takmičenja je Asvel sa 78,7 poena po utakmici što znači da je Zvezda napad sa Vasom Micićem, Denom Oturuom, Džonatanom Motlijem, Jamom Madarom i Antoniom Blejknijem svela na to da bude na nivou najgoreg u Evroligi.

Vidjeli smo kako se igrači Crvene zvezde bacaju za lopte, kako Džordan Nvora na dva minuta do kraja meča izdržava kontakt, ide do koša i uspijeva da poentira uz faul i potom čuje uzvike "MVP, MVP". Crvena zvezda je na kraju i uz jako dobar šut Hapoela za tri poena (15/29) da skoro potpuno zaustavi napad ovakve ekipe.

Nije prvi put

Crvena zvezda je Anadou Efes svela na 65 poena, Partizan na 79 (mada je taj meč izgubila), Olimpijakos na 80, Valensiju na 76 (još jedan poraz), Monako na 79, Panatinaikos na mizernih 68, Asvel na 65... Ipak, to duplo kolo u Beogradu krajem oktobra kada se igralo sa Asvelom je prava lična karta ovog tima.

Prvo je 29. oktobra u rovovskoj borbi pobijeđen Asvel 79:65, a onda je Makabi dva dana kasnije pao kao "domaćin" u "Pioniru" 99:92 u vrlo raspucanoj, brzoj utakmici koja ni po čemu nije ličila na meč koji je odigran samo dva dana ranije.

Šta ovo govori?

Pričao je Saša Obradović o Džordanu Nvori i isticao kako on nije samo vrhunski napadač, već i da na defanzivnoj strani terena ima šta da ponudi. Svakako se za najbolje napadače ovog tima poput njega i Džareda Batlera ne može reći da su vrhunski defanzivci, ali i te kako su pokazali protiv Hapoela da mogu da budu čvrsti i disciplinovani kada je neophodno.

Kao i cijeli ovaj tim Crvene zvezde i oni mogu da budu opasni na obje strane terena. Naravno da pet pobjeda zaredom, od toga tri u gostima govore da je ovo tim koji može svakoga da pobijedi i tim koji ima kvalitet za gornji dom Evrolige. Ipak, to što ekipa Saše Obradovića može da pobijedi najbolje u Evropi sa 100+ postignutih poena kao i sa 80 ili manje primljenih mnogo je bitnije.

Saša Obradović ima dva vrhunska tima na raspolaganju i koji god da mu se pojavi na terenu - može da pobijedi. Tu je naravno i treći, onaj sa početak januara sa mečeva sa Valensijom i Žalgirisom koji je u tri dana izgubio dva meča sa 17 i 32 poena razlike. Na sreću po Crvenu zvezdu i njene navijače, taj tim koji je oko Božića izlazio na teren sada djeluje kao ružna uspomena, ali i kao opomena da u ovakvoj Evroligi opuštanje ne smije da postoji. Pa ni u ABA ligi, vidjeli smo to u porazu protiv Mege.