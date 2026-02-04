"Prošle godine na klupi, sad mi viču MVP": Nvora objasnio zašto dominira od kad je u Zvezdi

Džordan Nvora objasnio je šta se to promijenilo od kada je došao u Crvenu zvezdu i kako je postao igrač kom dvorana skandira "MVP, MVP".

Crvena zvezda je upisala petu evroligašku pobjedu u nizu, srušivši Hapoel u Beogradskoj areni (87:75). Još jednu fenomenalnu partiju odigrao je Džordan Nvora (22 poena, 6/10 za dva, 2/3 za tri, 4/6 sa penala). Igra na vrhunskom nivou i to je pokazao još jednom.

"Izdržali smo njihovu seriju, pogodili su neke važne šuteve u trećoj dionici", počeo je Nvora razgovor sa novinarima.

Imao je tokom, a i poslije meča kratak razgovor sa Elajdžom Brajantom koji nije igrao zbog povrede.

"Brajant je moj čovjek, igrao sam sa njim prošle godine, malo smo se šalili. Ništa ludo, ne bih da otkrivam medijima. Poslije meča smo kratko pričali, rekao sam mu da se nadam da će se oporaviti brzo, nisu isti tim bez njega."

"Prošle godine na klupi, sad MVP"

Nvori su navijači u više navrata u punoj Areni skandirali "MVP, MVP". Svi su to čuli.

"Da, čuo sam ih naravno, drago mi je da nam dobro ide i da pobjeđujemo. Ne radi se samo o meni, već o cijelom timu", skromno je odgovorio Nvora.

Upitan je i da uporedi razliku u odnosu na prošlu godinu kada u Efesu nije igrao. Sada mu mnogo znači to što ima loptu u rukama kada se meč lomi.

"Da, definitivno mi znači. Nisam uopšte igrao prošle godine. Velika je razlika. Osjećam da sam mogao da budem isti igrač i prošle godine. Period adaptacije, promena trenera, sve se mijenja. To je dio košarke. Sada sam ovdje, nije bitno šta je bilo prošle godine. Sad sam u Zvezdi."

Da li je zvezda defanzivna ili ofanzivna ekipa?

Zvezda je na početku sezone važila za ekipu koju krasi defanziva, ali je neke mečeve u posljednje vrijeme dobijala zahvaljujući ofanzivi.

"Važno je da igramo ovako dobro u defanzivi, zaustavili smo ih, otvorili tranziciju i igrali dobro u napadu. I jedno i drugo, defanziva je veoma bitna, može da nam bude sidro za sezonu. Zavisi od meča do meča, važno je samo da pobjeđujemo, nije toliko važan način. U četvrtoj dionici smo se vratili, kada se Kalinić bacio na parket, od tog momenta je energija svih skočila i igrali smo mnogo bolje."

Prokomentarisao je i svoju igru u odbrani i istakao da je napredovao dosta u tom segmentu.

"Da, za mene je bitno da sam konstantan i u defanzivi. Mogu da branim igrače, da budem konstantan da ne pravim 'pauze'. Što sam ja bolji na toj strani terena, to će i tim da bude bolji."

Otkrio je na kraju i kakav način razmišljanja ima kada ima loptu u rukama u bitnim momentima.

"Imam samopouzdanje, vjerujem da će svaki šut da uđe, znam da je teško da svaki uđe, ali tako razmišljam. Saigrači vjeruju u mene, treneri takođe. Isto važi i za neke druge momke koji pogađaju bitne šuteve", završio je Nvora.

