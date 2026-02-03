Gde je "nestao" Vasa Micić protiv Zvezde? Izgovorio jednu rečenicu, a Itudis otkrio šta je istina

Srpski plejmejker Vasilije Micić je poslije poraza Hapoela od Crvene zvezde objasnio zašto nije igrao više od osam minuta

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Vasilije Micić proveo je samo osam minuta na terenu u Beogradskoj areni i nije se vraćao u igru Hapoela protiv Crvene zvezde (87:75). Srpski plejmejker je tako ostatak meča proveo na klupi i delovao je dosta nervozno zbog toga. Šta se dogodilo? Novinari su pokušali da saznaju direktno od njega i pitali su ga za izjavu.

"Udario sam se", rekao je Micić i odbio da daje izjavu, odnosno da priča više i odgovara na pitanja sprskih medija.

Već neko vrijeme priča se da postoje problemi u izraelskom timu i da ima nesuglasica i da je Micić problem Hapoela. Više će se znati o svemu u bliskoj budućnosti...

Šta je bilo sa Micićem?

Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pitanje o neigranju Micića dobio je i Dimitris Itudis na konferenciji za medije.

"Vasa je išao kod fizioterapeuta, posle je fizio došao kod mene i rekao mi da postoji bol u koljenu i nisam mogao da ga koristim", poručio je Itudis.