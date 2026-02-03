logo
Gde je "nestao" Vasa Micić protiv Zvezde? Izgovorio jednu rečenicu, a Itudis otkrio šta je istina

Autori Nikola Lalović Autori Nemanja Stanojčić
Srpski plejmejker Vasilije Micić je poslije poraza Hapoela od Crvene zvezde objasnio zašto nije igrao više od osam minuta

Vasilije Micić proveo je samo osam minuta na terenu u Beogradskoj areni i nije se vraćao u igru Hapoela protiv Crvene zvezde (87:75). Srpski plejmejker je tako ostatak meča proveo na klupi i delovao je dosta nervozno zbog toga. Šta se dogodilo? Novinari su pokušali da saznaju direktno od njega i pitali su ga za izjavu.

"Udario sam se", rekao je Micić i odbio da daje izjavu, odnosno da priča više i odgovara na pitanja sprskih medija.

Već neko vrijeme priča se da postoje problemi u izraelskom timu i da ima nesuglasica i da je Micić problem Hapoela. Više će se znati o svemu u bliskoj budućnosti...

Šta je bilo sa Micićem?

Pitanje o neigranju Micića dobio je i Dimitris Itudis na konferenciji za medije.

"Vasa je išao kod fizioterapeuta, posle je fizio došao kod mene i rekao mi da postoji bol u koljenu i nisam mogao da ga koristim", poručio je Itudis.

Vasilije Micić KK Crvena zvezda Hapoel Tel Aviv

