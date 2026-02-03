Saša Obradović kao da dobija Hapoel svaki dan: Trener Zvezde iznenadio komentarom

Košarkaši Zvezde zabilježili su jako važnu pobjedu u Areni.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je prve utiske poslije pobjede protiv Hapoela iz Tel Aviva. To je peti trijumf u nizu koji je jako važan u proboju ka plej-ofu Evrolige. Nije srpski stručnjak bio previše euforičan, kao da se ovakvi mečevi igraju svaki dan.

Pokazao je respekt prema rivalu i nije imao velike najave. "Hapoel je i dalje jedan od favorita, pokazali su u većem dijelu meča kako su dobri, pokazali smo najbolji karakter u poslednjoj četvrtini, iskoristili smo njihov pad", rekao je Obradović i istakao šta je bio ključ u ovom meču:

"Naša odbrana je donijela preokret".

Dimitris Itudis nije imao razloga za zadovoljstvo jer je njegov tim vezao tri poraza. Čime su ga iznenadili košarkaši Zvezde?

"Tri četvtine smo se dobro borili, ali nismo odgovorili na visinu. Nismo uspjeli da odgovorimo na agresivnost, koja je bila na našim igračima koji kreiraju igru", rekao je Itudis.