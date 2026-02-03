Tabela Evrolige: Zvezdina pobjeda ne može biti važnija

Crvena zvezda "vezala" je peti trijumf u nizu u Evroligi i nastavila uspon ka plej-of zoni.

Izvor: MN Press/Sofascore

Crvena zvezda ostvarila je jednu od najvećih pobjeda u Evroligi ove sezone - protiv Hapoela u Beogradskoj areni, trenutno drugoplasiranog tima na tabeli. Tim trijumfom, ekipa Saše Obradovića ostvarila je skor 16-10, ostavila za sobom Monako, Žalgiris i (bar na veče) Panatinaikos, a izjednačila se sa Valensijom (16-10), koja je ranije večeras izgubila od Efesa u gostima.

Vezavši petu uzastopnu pobjedu u Evroligi, Crvena zvezda je ponovo oživjela svoje šanse da se plasira u Top 6, odnosno direktno u plej-of. Na 12 kola do kraja i pred meč protiv Makabija u Beogradskoj areni u petak, ekipa Saše Obradovića apsolutno ima veliku šansu da uđe u doigravanje i potpunu kontrolu nad svojom sudbinom.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Podsjetimo, Zvezda za sobom ima uzastopne pobjede protiv Armanija, Monaka, Virtusa, Dubaija i Hapoela, a uspjehom protiv Makabija u petak napravila bi još jedan ogroman korak ka ostvarenju velikog cilja.

Bonus video:

Pogledajte 00:07 Kristina Tomić dominira na utakmici Crvene zvezde i Hapoela Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)