Tabela Evrolige: Zvezdina pobjeda ne može biti važnija

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Crvena zvezda "vezala" je peti trijumf u nizu u Evroligi i nastavila uspon ka plej-of zoni.

tabela evrolige poslije zvezda hapoel Izvor: MN Press/Sofascore

Crvena zvezda ostvarila je jednu od najvećih pobjeda u Evroligi ove sezone - protiv Hapoela u Beogradskoj areni, trenutno drugoplasiranog tima na tabeli. Tim trijumfom, ekipa Saše Obradovića ostvarila je skor 16-10, ostavila za sobom Monako, Žalgiris i (bar na veče) Panatinaikos, a izjednačila se sa Valensijom (16-10), koja je ranije večeras izgubila od Efesa u gostima.

Vezavši petu uzastopnu pobjedu u Evroligi, Crvena zvezda je ponovo oživjela svoje šanse da se plasira u Top 6, odnosno direktno u plej-of. Na 12 kola do kraja i pred meč protiv Makabija u Beogradskoj areni u petak, ekipa Saše Obradovića apsolutno ima veliku šansu da uđe u doigravanje i potpunu kontrolu nad svojom sudbinom.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Podsjetimo, Zvezda za sobom ima uzastopne pobjede protiv Armanija, Monaka, Virtusa, Dubaija i Hapoela, a uspjehom protiv Makabija u petak napravila bi još jedan ogroman korak ka ostvarenju velikog cilja.

Bonus video: 

Pogledajte

00:07
Kristina Tomić dominira na utakmici Crvene zvezde i Hapoela
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

