Batlera nasmijala kritika: "Jesam bio loš, primijetila si?"

Američki bek Džered Batler jednostavno uživa u Beogradu.

Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler odigrao je još jednu zapaženu utakmicu u crveno-bijelom dresu, ali ovog puta nije bio u ulozi glavnog protagoniste pobede. Njegova konekcija sa navijačima je jaka od samog početka i to je razlog zbog kog ne prestaje da se osmjehuje. Jedno kritičko pitanje novinarke naišlo je na zanimljivu reakciju Amerikanca.

Navijači Zvezde napravili su protiv Hapoela jednu od najboljih atmosfera ove sezone, to je bio jedan od jako važnih faktora za preokret u poslednjoj deonici.

"Sviđa mi se da igram ovdke, najbolja atmosfera u kojoj sam igrao. Ona me pokreće kad se probudim i ne mogu da prestanem da se smijem ponekad."

Upitan je šta se desilo u trećoj četvrtini?

"Nisam igrao dobro i ti si to vidjela? Košarka ne može da bude takva da igraš savršeno 40 minuta. Poenta je da iskontrolišeš situaciju tad kada imaš te probleme. O tome se radi."

Zvezda igra sjajnu timsku košarku na obje strane terena i utisak je da to iz utakmice u utakmicu izgleda sve bolje.

"Mislim da smo počeli da shvatamo, dosta toga u košarci se svodi na hemiju. Potrebno je naviknuti se jedni na druge, rotacije i sve. Mislim da pronalazimo svoj ritam, ali želimo da budemo dobri na kraju sezone."

Batler je jedva čekao da zaigra sa jednim od najboljih centara u ligi Džoelom Bolombojem.

"On poznaje igru, kako da igra u napadu, ali i odbranu. Neće protivnici da se zatrče u reket kada je on u njemu. Mislim da je velika stvar što ga imamo", zaključio je sjajni bek.

