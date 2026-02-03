Saša Obradović: Kad je krenulo sa tribina, činilo mi se da do prekosutra ne bismo izgubili

Trener Zvezde odao veliko priznanje navijačima poslije pobjede protiv Hapoela

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Saša Obradović odao je veliko priznanje navijačima poslije pobjede protiv Hapoela u Beogradskoj areni, za peti trijumf u nizu u Evroligi.

"Tri mjeseca sam ovdje, bio sam sa nekim timovima u ovoj atmosferi, ali nekako, danas mi je bila potpuno posebna. Činilo mi se kad je počela posljednja četvrtina da ne bismo izgubili ni da igramo do prekosutra. Naši navijači bili su na nevjerovatnom nivou i svaka im čast, to je bio prvi faktor da smo našli energiju da igramo na taj način. Iako smo i u prethodnim mečevima nalazili način da pokažemo super karakter ekipe", rekao je on na konferenciji za novinare.

Nije ga zadovoljila samo pobjeda, već i činjenica da Zvezda sada ima bolji međusobni skor protiv Izraelaca.

"Jago je dao posebnu energiju kada je krenula serija... Super sam zadovoljan ne samo pobjedom, već i većom razlikom u odnosu na prvu utakmicu. Ovo sigurno može da ti da dodatni stimulans za nastavak takmičenja", kazao je on.

Navijači su skandirali Džordanu Nvori "MVP, MVP".

"Imamo ih nekoliko koji mogu da riješe, nije jedan. Dobro je da je ekipa izbalansirana od igrača koji mogu da igraju nešto bolje u odbrani, a i sa igračima koji imaju evidentan talenat u napadu. Džordan je prije svega odbrambeno jako napredovao. Ako bi me neko pitao i Džered Batler, koji je bio meta u prethodnim utakmicama, odigrao je rolu na Džounsu. Nvora je postao faktor naše igre u oba pravca i drago mi je zbog njega, jer je prošla sezona prošla kako je prošla. Dečko stvarno ulaže u sebe, imamo posebno povjerenje jednog u drugog".

Da li je ovaj meč bio primjer identiteta ekipe kakav želi od početka?

"Od početka govorim da je važno da ova ekipa ima jake standarde, i kada pobjeđuje i kada gubi. Sve je stvar procesa, dobili smo i pravu snagu u Bolomboju, kome će sigurno biti potrebno još malo da nađe ritam, ali ovo što je danas uradio bilo je fenomenalno i baš ono što nam je bilo potrebno. Prava ocjena svega gleda se samo na kraju"