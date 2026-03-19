logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Luka Modrić dijeli lekcije Ardonu Jašariju u Milanu

Luka Modrić dijeli lekcije Ardonu Jašariju u Milanu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Iskusni Luka Modrić ne prestaje da pomaže Milanu i saigračima, pa u svakom meču ima savjet za mlađe kolege

luka modric savjetovao jasarija Izvor: Nderim Kaceli / Alamy / Profimedia

Milan je poražen od Lacija (1:0) u 29. kolu Serije A, a s obzirom na to da Masimilijano Alegri nije mogao da računa na suspendovanog Adrijana Rabioa, riješio je da ga na terenu zamijeni Ardon Jašari. Kao i tokom cijele zone Luka Modirć iskoristio je višegodišnje iskustvo da podijeli savjet mlađem kolegi, a sad je otkriveno i šta mu je rekao.

Već je poznato da je Modrićeva uloga u Milanu ogromna, osim iskustva, italijanski velikan želi da nauči najbolje od fudbalera koji ima 40 godina i i dalje igra na visokom nivou. Između ostalog, Modrić je u tim stigao kako bi Jašariju pomogao da napreduje, a to smo jasno vidjeli i u nedavnom susretu.

"Igrajte jednostavno i držite svoju poziciju, nemojte ići naprijed. Ostanite zajedno, ostanite kompaktni", posavjetovao ga je Modrić prije prvog zvižduka na meču.

Ko je Ardon Jašari?

Jašari je švajcarski fudbaler, rođen u Cirhu, ali po prezimenu jasno je da vuče korijene iz naših krajeva. Jašari je albanskog porijekla, rođen je u Kumanovu, a za Švajcarsku je debitovao 27. septembra 2022, protiv Češke.

U Milan je stigao 2025m u avgustu, uz petogodišnji ugovor, te su ambicije Milana sasvim jasne. Karijeru je započeo u Lucernu, potom je zaigrao za Klub Briž, osvojio Bundesligu, pa je fudbaler albanskog porijekla zbog toga primijećen i ubrzo je stigla ponuda italijanskog velikana.

Bonus video: 

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Luka Modrić Milan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

