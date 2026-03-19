Selektor vaterpolista Hrvatske: "Previše sam toga dopustio u Beogradu"

Ivica Tucak se oglasio povodom neuspjeha Hrvatske na EP u vaterpolu u Beogradu, gdje je priznao da je napravio puno grešaka.

Dugogodišnji selektor vaterpolo reprezentacije Hrvatske Ivica Tucak govorio je na jednoj tribini o mentalnom zdravlju trenera na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i tom prilikom je studentima - i onima koji su došli da ga saslušaju - ispričao da je u njegovom poslu najzahtjevnija stvar "ravnoteža između emocija uspjeha i neuspjeha".

"Kao trener ne smiješ nikada da dopustiš da upadneš u bilo kakvu zamku emocija i to nije lako...", rekao je Ivica Tucak i naveo primjere koje pamti iz svoje karijere, od poraza od Brazila pred Rio, do euforije pred meč sa Srbijom u Parizu.

"Oni su potpuno vladali situacijom, ali mislim da smo negdje pogriješili. Iako, kada bih radio analizu te utakmice, utvrdio bih da nam je falio koji blok više, koja odbrana više. Nismo bili pravi. Uvijek moraš krenuti od sebe. Kada je posrijedi reprezentacija, uvijek to činim, pokušavam prvo da analiziram svoje greške", rekao je Tucak koji je sebi prebacio za taj poraz od Srbije na Olimpijskim igrama, dok se osvrnuo i na neuspjeh svog tima na EP u Beogradu ovog januara.

"To sam rekao i nakon ovogodišnjeg Prvenstva Europe u Beogradu, gdje sam definitivno previše toga dopustio. Ništa nam nije odgovaralo, od hrane, lopti... Sve sam to puštao. To su normalne ljudske greške, bitno je samo biti svjestan da ste ih napravili, a ja jesam svjestan da sam pravio određene greške, na kojima ćemo svi zajedno raditi".

"Upadaš u stanje koje nije normalno"

Svi su očekivali da Hrvatska osvoji medalju, bila je favorit čak i za zlato, ali je na kraju došla samo do šestog mjesta, nešto što je ispod nivoa na koji su navikli u komšijskoj zemlji.

"U takvim situacijama upadate u stanje koje nije normalno. Koliko god imao iskustva, ne mogu još naći način da pomognem sebi u trenutku poraza, kada se nešto izgubilo. Padam u neko stanje anksioznosti, u kojem mi ne treba niko. To je neko stanje depresije, koje može dovesti i do zdravstvenih problema. Nisi više svoj, disanje više nije uobičajeno. Ja, koji se trudim da budem u fizičkoj formi, dolazim u stanje da na orbitreku ne mogu provesti pet minuta".

"To nije moguće porediti. Lijepo je kada se pobjeđuje, postižu lijepi rezultati, ali je i teško kada se gubi. Puno sam puta rekao da je jutro nakon poraza nešto najbolnije što se može dogoditi. Kada ste u stanju stresa, pojačanih emocija, niste toliko racionalni. Kada sve to padne, kada dođe do teškog buđenja, suočavanja sa samim sobom, s greškama koje su napravljene, s neispunjenjem svojih želja, ciljeva, onda su to teški momenti. I često te bace u neka stanja. Ja tada bježim od svih, pa čak i od dragih ljudi, od rodbine, prijatelja, koji žele pomoći. Oni tvoji najbliži zaslužuju da im posvetiš malo pažnje, ali tada to nisi u stanju. To su teški momenti, no svaki posao nosi svoju težinu. Način života sportskog trenera je poseban i ako ga ne živiš onako kako treba, onda se time ne treba ni baviti", zaključio je Tucak čije riječi prenosi "Večernji list".

