Ivica Tucak poslije potopa u Beogradu: "Izgubili smo glavu, ovo je van svake pameti"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Ivica Tucak je poslije poraza Hrvatske od Italije istakao da su u najbitnijim momentima meča njegovi igrači tražili rješenja van svake pameti.

Ivica tucak izgubili smo glavu ovo je van pameti Izvor: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Hrvatska je u dramatičnom meču posljednjeg kola druge grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu poražena od Italije 13:10. Tako su "barakude" otišle u borbu za peto mjesto, a "azuri" pravo na Srbiju. Poslije meča hrvatski selektor Ivica Tucak istakao je da njegov tim nije zaslužiio borbu za medalje.

"Zaslužen poraz. Nismo bili dostojni, vrijedni pobjede. Razlog? Previše dekoncentracije, elementarnih grešaka. Od početka nismo imali pravu energiju. Igrač više se nametnuo kao problem, nismo pronašli situacije koje smo trebali, a i promašivali smo izrađene situacije. Generalni zaključak je da smo se cijelu utakmicu tražili, potrošili smo previše energije. Kad smo trebali biti lucidniji, tražili smo rješenja koja su bila van svake pameti. Imali smo dvije-tri situacije s igračem više da preokrenemo utakmicu", rekao je Ivica Tucak nakon meča. 

Istakao je da je igrač više bio jako loš i da zbog velikog broja neiskorišćenih prilika sa igračem više nije njegov tim mogao do pobjede. 

"Ne znam statistički napamet, ali igrač više nije bio dobar. Preveliki broj isključenja na obje strane, to je taj vaterpolo kakav je sad. Ponavljam, nismo bili lucidni u ključnim trenucima, tražili smo individualna rješenja. Dok smo imali kolektivna rješenja, to je bilo dobro. Izgubili smo glavu, ostali smo bez igrača u rotaciji. Zaslužena pobjeda Italije, ne znam šta više reći. Sve smo pokušali. Nismo bili pravi energijom, to sam rekao i igračima. Utakmica za peto mjesto? Tako je kako je. U ovom trenutku više nismo zaslužili. Za generalnu ocjenu će biti vremena, ne možemo to u ovom trenutku. Ali imali smo dvije meč-lopte, dvije utakmice, obje smo izgubili i više od ovog nismo zaslužili", zaključio je. Tucak. 

Marko Bijač: Tu smo pukli

"Teška utakmica. Nažalost, nismo bili pravi. Od početka smo se tražili, potrošili puno energije da stignemo Italijane sredinom treće četvrtine. Nakon toga se nismo uspjeli odbraniti, svaki njihov igrač više je bio gol. Tu smo pukli. Šta reći ovako vruće glave? Žao mi je. Čestitam Italijanima, bili su bolji i to je to. Igrač više nam je danas bio najveći problem. Imali smo puno prilika koje nismo realizovali, čak i dobrih šansi. Teško mi je izvlačiti velike zaključke ovako vruće glave. Italijani su zasluženo pobijedili", rekao je golman Hrvatske.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:30
Vaterpolo poništen gol za pobedu na Srbija Holandija
Izvor: RTS/screenshot
Izvor: RTS/screenshot

