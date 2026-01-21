Srbija - Hrvatska u Beogradu? Evo od čega zavisi da li će biti vaterpolo derbija za medalju

"Crta" se duel Hrvatske i Srbije, ali o tome odlučuju upravo naše komšije. Ako izgube danas, mogu da se pozdrave sa medaljom i derbijem u Beogradu.

Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Vaterpolo reprezentacija Srbije doživjela je neočekivan poraz od Crne Gore na kraju druge faze Evropskog prvenstva u vaterpolu (13:15), ali uprkos njemu prolazi dalje. Štedio je Uroš Stevanović pojedine srpske vaterpoliste, čuvao ih je za polufinale, pošto je i prije utakmice znao da će Srbija proći kao prvoplasirana iz grupe - i to je želio da iskoristi.

S kim će Srbija igrati u polufinalu? To već ne zavisi od njih i moguća su samo dva scenarija i direktno zavise od današnjeg meča Hrvatske i Italije koji se igra od 18 časova u "Beogradskoj areni".

Italija ili Hrvatska protiv Srbije?

Izvor: MN PRESS

Kao prvoplasirana iz grupe je već prošla Grčka, koja će se sa Mađarskom boriti za mjesto u finalu, dok Italija i Mađarska odlučuju drugoplasiranog - i rivala Srbije. Obje ekipe imaju po tijesan poraz od Grčke na ovom turniru i nema pretjeranih kalkulacija kada su u pitanju rezultati drugih mečeva ili gol-razlika: ko pobijedi ide dalje.

Italijanima je inače pripao posljednji okršaj ove dvije reprezentacije, bilo je to na Olimpijskim igrama u Parizu, kada su u grupnoj fazi slavili 14:11, ali ne brine to previše Ivicu Tucka.

"Može se dogoditi da Italijani odigraju u srijedu svoju najbolju utakmicu generacije, ali pitamo se i mi. Znamo šta utakmica znači. To je i polufinale i nastavak kontinuiteta. Napravićemo sve da ostanemo tu, visoko gdje nam je i mjesto", rekao je selektor Hrvata pred današnji meč.

Ko više "leži" Srbiji?

Inače, teško je reći da li bi Srbiji više odgovarali Italija ili Hrvatska, i protiv jednih i drugih su imali pobjeda i poraza u posljednje dvije godine, ali po novim pravilima sa Hrvatima (manji bazen, kraći napad) još nisu igrali.

Preciznije, posljednji međusobni meč bio je finale Olimpijskih igara u Parizu koji je pripao "delfinima" 13:11, dok su Italijanima igrali na Svjetskom prvenstvu prošle godine, kada su "azuri" bili uspješniji tek poslije penala. U regularnom dijelu utakmice bilo je 13:13, da bi zatim Italijani bili uspješniji sa peteraca.

Tu je još jedna bitna stvar...

Važna stvar koju ne treba zaboraviti je da se polufinale igra u petak u "Beogradskoj areni", što će reći da će Srbija imati dan više odmora. Nije to zanemarljiv faktor na turnirskom takmičenju na kome je velika potrošnja, posebno jer Italijani i Hrvati moraju da daju maksimum da bi uopšte došli do tog meča.

Podsjetimo, finale je zakazano za 25. januar (nedjelja) u 20.30.