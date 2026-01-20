logo
Ivica Tucak pred Italiju. koja donosi polufinale sa Srbijom: "Idemo na sve ili ništa"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Ivica Tucak nije bio zadovoljan suđenjem u Beogradu na meču protiv Turske.

Ivica tucak se zali na sudjenje u beogradu Izvor: HRT/screenshot

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske pobijedila je Tursku (22:9) i tako je ostala u igri za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu. Hrvati sada znaju da u posljednjem kolu grupne faze moraju da dobiju Italiju kako bi obezbijedili meč sa Srbijom, pa je tako njihova računica prosta.

"Znamo što nam donosi sljedeća utakmica, sve ili ništa. Mislim, nije ni prva, ni zadnja u našim životima, ali na ovom turniru jasno da je vrlo važna. Svjesni smo svega, znamo što nam je sad činiti, imam vjeru u ove momke. Vjerujem da imamo kvalitet za Italiju", rekao je selektor "barakuda" Ivica Tucak poslije utakmica na kojoj je inače odmorio Lorena Fatovića, koji nije uopšte ni igrao, dok je manju minutažu imao Marko Bijač.

S druge strane, Tucak već pravi pritisak na sudije pred meč sa Italijanima, potom možda sa Srbijom u polufinalu turnira, pošto dobro zna kako je igrati protiv domaćina.

"Uz dužno poštovanje, imati čak 20 isključenja protiv Turske, ali neću o tome. Bitno je da smo ostali u ritmu, da se niko nije povrijedio. Nema puno više pametovanja", dodao je selektor Hrvatske koja danas ima dan odmora, a potom će svoju sudbinu saznati u srijedu.

Podsjetimo, iz naše grupe će proći Španija ili Mađarska, koje imaju direktan okršaj danas, dok će Srbija zadržati prvo mjesto ako danas savlada Crnu Goru ili makar odigra neriješeno s njom.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:22
Vaterpolo haos na meču Srbija - Mađarska
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Tagovi

Ivica Tucak Hrvatska Vaterpolo Evropsko prvenstvo

