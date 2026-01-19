logo
"Utakmica protiv Srbije je cirkus": Mađar bljuje vatru poslije poraza, žali se na sudije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srbija je obezbijedila plasman u polufinale pobjedom protiv Mađarske.

Adam Nađ o suđenju na Srbija Mađarska Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u polufufinale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je u drugoj fazi takmičenja savladala selekciju Mađarske sa 15:14. Imali su gosti tri gola više na startu meča, "defini" su režirali preokret i imali ubjedljivu prednost do posljednjih minuta, ali nisu se Mađari predavali. Krajnjim naporima slavila je Srbija, ali iz poraženog tima imaju šta da kažu na račun sudija.

Reprezentativac Mađarske Adam Nađ kaže da su Srbiju sudije pogurale do pobjede. Ko gubi, ima pravo da se ljuti, a sada će morati do polufinala preko selekcije Španije.

"Reprezentacija Srbije je dobra, ali je večeras imala dvojicu 'igrača' više (sudije, prim.aut.), što je sramota da takve stvari mogu da se događaju u današnjem vaterpolu. Sramota je da može i dalje da igra na ovakav način, sa ovakvim odnosom kazni", rekao je Nađ za mađarske medije..

Na šta se tačno žalio? "Oni su stalno dobijali igrača više, nas su isključivali, poklanjali su im peterce, to je bio cirkus. Srpski tim je dobar, pun olimpijskih šampiona, igrača sa ogromnim iskustvom, koji znaju da igraju i da pobjeđuju u domaćem bazenu. Mi nismo imali mnogo šansi u ovom meču, a na kraju smo napravili nekoliko grešaka, nismo birali najbolja rješenja".

Vjerovali su u preokret protiv Srbije, a sada ih čeka duel sa Špancima i ukoliko žele u polufinale, pobjeda je jedina opcija.

"Apsolutno smo imali osjećaj tokom meča da možemo da preokrenemo rezultat, samo da smo bili malo precizniji u posljednja tri minuta. Ono što možemo da naučimo iz ove utakmice, a pred duel sa Španijom je da možemo da se vratimo iz svake situacije. Skoro da smo stigli deficit od pet golova u samo jednoj četvrtini, što pokazuje našu snagu, brzinu i šta možemo sve da ostvarimo kada igramo kao tim, jedan za drugog", istakao je Adam Nađ.

Tagovi

Vaterpolo Mađarska Srbija Evropsko prvenstvo

