Nevjerovatan gol u Beogradskoj areni: Petar pogodio preko cijelog terena

Golman Crne Gore dao jedan od najljepših golova Evropskog prvenstva u vaterpolu.

Izvor: Albert ten Hove/Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia

Golman vaterpolo reprezentacije Crne Gore Petar Tešanović dao je jedan od najljepših golova na Evropskom prvenstvu u Beogradskoj areni. Pogodio je sa svog gola u završnici prvog dijela meča.

Vidio je da je njegov kolega sa gola Holandije Miki Bajtenhajs daleko od gola, gađao preko cijelog terena od 25 metara i pogodio. Pogledajte:

Crnogorci su pod vođstvom selektora Dejana Savića pobijedili Holandiju i ostali u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo, dok više nemaju šanse za plasman u polufinale. Naredni i posljednji meč igraće u utorak protiv Srbije od 20.30 časova.